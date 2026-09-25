"Nunca fue la posición de Irán": Pezeshkian desmintió un plan para asesinar a Trump o su familia

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, negó que su país tenga intenciones de matar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ni a sus familiares, pese a las acusaciones norteamericanas.

El jueves respondió a preguntas de periodistas en Nueva York, EE.UU., donde se encuentra en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y aseguró que "nunca ha sido la posición (del Gobierno de Irán), de manera abierta o encubierta, buscar asesinar a Trump o a sus familiares", según consignó CNN.

Disposición para un acuerdo y denuncias sobre el conflicto bélico

Pezeshkian también aseguró que su país sigue dispuesto a alcanzar un acuerdo con Estados Unidos, a quien acusó de impulsar una guerra de casi siete meses y de bloquear la diplomacia. En una entrevista con la cadena estadounidense Fox News que tuvo lugar en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el mandatario iraní denunció que "el obstáculo" que impide alcanzar la paz "es que Estados Unidos, en lugar de dialogar, se lanza a la batalla, bombardeando primero y bloqueando todas las vías" para el entendimiento.

El presidente de Irán también hizo referencia al fallido memorando de entendimiento firmado en junio con Trump, que tenía entre sus objetivos detener las hostilidades entre Washington y Teherán, iniciadas el pasado 28 de febrero con el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel.

El memorando de paz "se firmó y, basándonos en él, queremos seguir adelante", declaró el iraní, al tiempo que criticó las acciones bélicas norteamericanas: "Nos atacaron. Asesinaron y martirizaron a nuestro estimado líder supremo (Alí Jameneí), a nuestros científicos, a nuestros comandantes militares y a nuestro Gobierno".

Pezeshkian también indicó que Teherán estaría dispuesto a reducir sus niveles de enriquecimiento de uranio y a permitir la verificación externa para aliviar las tensiones nucleares, después de que, tras los ataques estadounidenses del año pasado, Irán restringiera el acceso de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) al país.

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

En este contexto, el mandatario negó que Teherán desee una bomba nuclear y argumentó que el fallecido "líder supremo había dicho varias veces que, por decreto religioso, es profano e ilegal" poseer armas de destrucción masivas.

"No pretendemos matar estadounidenses, como lo demuestran nuestras acciones. Estados Unidos sí ha intentado matar iraníes", declaró Pezeshkian, quien reiteró: "Lo que sabemos es que si nos atacan, debemos defendernos".

La guerra entre los dos países se mantiene estancada, con las negociaciones paralizadas e intercambios de ataques ocasionales. Sin que se hayan reportado avances, representantes iraníes y estadounidenses mantuvieron conversaciones indirectas esta semana en los márgenes de la Asamblea de la ONU.

Con información de EFE