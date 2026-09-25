La única mujer que logró condenar a Trump por agresión sexual cuenta la cara más dura del proceso

La periodista estadounidense E. Jean Carroll, la única mujer que consiguió que Donald Trump fuera condenado por agresión sexual, saborea a sus 82 años esta victoria, tras una batalla "difícil" de varios años, según explica a la AFP.

"Hubo momentos emocionantes, otros excitantes. Y a veces era exasperante. Alguna vez deseé cien veces no estar allí, y otras veces fue divertido [...] Pero todo fue difícil. No hubo ni un sólo momento fácil en siete años", dice en una entrevista en París, con motivo de la aparición en francés de su libro "Not My Type", donde cuenta todo el proceso.

"Pude hacerlo porque no tenía hijos, era mayor y no tenía nada que perder", añade.

Siete años de demanda judicial y una indemnización millonaria

En 2019, esta excolumnista de la revista Elle inició una batalla judicial al acusar al presidente estadounidense Trump de haberla agredido en un probador de unos grandes almacenes de Nueva York en 1996. El mandatario la tildó de "chiflada" y dijo que se había inventado un "caso falso".

La Justicia sin embargo la dio la razón a ella, siete años más tarde, y Trump, objeto de otras muchas acusaciones de agresiones sexuales, fue condenado a pagarle US$ 5,6 millones. "Eso lo volvió loco", dice satisfecha la periodista.

La periodista y escritora estadounidense E. Jean Carroll, que ganó juicio a Donald Trump por agresión sexual. Foto: SIMON WOHLFAHRT/AFP

En otro caso de difamación, un tribunal de apelación ordenó al magnate pagar US$ 83,3 millones a Carroll, pero la Corte Suprema todavía tiene que pronunciarse sobre esta condena, que Trump recurrió.

Carroll promete gastar el dinero que acaba de recibir del mandatario estadounidense "en todo lo que él detesta", o sea los derechos de las mujeres y de las minorías o la causa climática.

No se lo gastará en sus cosas: "No compro nada, sé cómo ser feliz", asegura.

El freno al movimiento #MeToo y la inercia de la Justicia

Convertida en un icono feminista, esta periodista es consciente de lo difícil que es romper ahora el silencio para las mujeres y cree que los avances que hubo tras el #MeToo se han visto frenados por la inercia de la Justicia.

"Ninguna mujer querría hacer eso ahora. ¿Ven a mujeres tomando la palabra?", se pregunta.

"Vemos las estadísticas [de condenas]. No somos estúpidas. Las mujeres se están manteniendo al margen ahora mismo", añade.

El temor a tener que enfrentarse a Trump y su maquinaria judicial también ha hecho que, según Carroll, su libro solo haya aparecido en el extranjero en Francia.

"Nadie va a tocar este libro [a nivel internacional]. Los franceses son los únicos que tuvieron el valor de publicarlo", dice esta mujer que ha tenido que soportar toda clase de ataques del mandatario.

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

"Not My Type": el valor editorial de publicar el libro en el extranjero

El título del libro, "Not My Type" (en español se podría traducir como "no es mi tipo") hace referencia a la expresión que Trump utilizó para hablar de ella y decir que nunca habría pensado en agredirla sexualmente.

Tras los innumerables ataques del magnate y la batalla judicial, la escritura fue para esta periodista una experiencia liberadora. Además de todo el material del proceso, con unas 2.000 páginas de actas judiciales, Carroll contaba también con sus notas. "¿Quién no iba a escribir un libro? Al final, de verdad, me liberó", cuenta. "Fue catártico".

AFP