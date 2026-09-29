Lula da Silva y Flávio Bolsonaro afinan estrategia en la recta final: lo que muestran los últimos sondeos

El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, agrandó hasta cinco puntos sus ventaja sobre el opositor Flávio Bolsonaro a seis días de la primera vuelta de las elecciones, en una encuesta divulgada ayer lunes.

El sondeo, de la firma Quaest, muestra a Lula con el 39% de la intención de voto, dos puntos más que la semana pasada, y a Bolsonaro, con el 34%, un punto más. En una hipotética segunda vuelta, que se celebraría el 25 de octubre si ningún candidato supera el 50% de los votos, la encuesta muestra un empate al 42% de la intención de voto, con un crecimiento de un punto en la última semana del líder de izquierda.

En las campañas de ambos candidatos vieron en la encuesta de Quaest señales de reforzar estrategias distintas en estos últimos seis días. Mientras que los allegados al líder del Partido de los Trabajadores (PT) atribuyen el repunte a las medidas anunciadas por el gobierno en los últimos días, como el reajuste del programa Bolsa Família, la distribución de bolígrafos adelgazantes en el SUS (sistema público de salud brasileño) y el fin de las “bets” en el país, los aliados de Flávio creen que mantener el empate numérico en una posible segunda vuelta demuestra que la contienda aún está abierta y pretenden intensificar su ofensiva para el voto estratégico y contra los votantes que aún no han consolidado su elección.

En la primera vuelta, el resto de candidatos no supera el 4% de intención de voto, mientras que los indecisos bajaron al 5% y un 10% de los electores declaró que votará en blanco, nulo o se abstendrá.

Se muestran artículos promocionales del candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro en Goiânia, Brasil. Foto: AFP

El paquete electoral de Lula en las últimas semanas es el punto principal que destacan los partidarios del gobierno para explicar la mejora mostrada en la encuesta, lo que ha provocado que el candidato del PT abandone la postura defensiva que la campaña había estado adoptando en medio de la crisis institucional en el Tribunal Supremo Federal (STF) y el aumento del apoyo a Flávio.

Se estima que las medidas anunciadas por Lula en los últimos días alcanzan a un sector del electorado que el candidato y presidente había estado perdiendo en las encuestas a principios de mes (beneficiarios de Bolsa Família y mujeres) y lo acercan a los votantes indecisos.

Asimismo, la campaña de Lula sigue preocupada por el índice de desaprobación del gobierno, que se sitúa en el 41% frente al 34% de aprobación, una diferencia de siete puntos. La secretaria de comunicación del partido, Eden Valadares, afirma que se espera que Lula mantenga esta tendencia al alza hasta la primera vuelta: “Hasta el inicio de la última semana de campaña, uno de cada cuatro votantes aún no había elegido espontáneamente a un candidato.

El presidente y candidato presidencial de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante un mitin de campaña en Ceilandia, Distrito Federal. Foto: AFP

Es durante estos días cuando se realizará la comparación entre trayectorias, biografías, trabajo, propuestas y programas. Y, no nos cabe duda, en este proceso de comparación, de elección racional, Lula es el mejor candidato, y nuestra tendencia es afianzarnos en esta postura”, dijo.

La interpretación es cuestionada por la campaña de Flávio. Los asesores del senador restan importancia al impacto electoral de los anuncios de Lula, argumentando que, incluso después de una serie de medidas populares, el presidente no ha logrado obtener ventaja numérica en una posible segunda vuelta. Alfredo Gaspar (PL-AL), candidato a la vicepresidencia, afirma que las iniciativas no han alterado el panorama electoral.

“El pueblo brasileño está harto del engaño de Lula. Está desesperado y perderá las elecciones. Desde el uso de noticias falsas hasta tácticas de campaña, nada le ha funcionado”, dijo Gaspar.

El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro sostiene una fotografía de su padre, el expresidente jair Bolsonaro, en Goiânia, Brasil. Foto: AFP

Desde la perspectiva del candidato del PL, el resultado no altera la estrategia prevista para la última semana de campaña. El equipo del senador pretende intensificar el llamamiento al voto estratégico entre los votantes de otros candidatos de derecha y buscar a quienes aún no han definido su elección. Sus asesores sostienen que, a pocos días de las elecciones, eventos como el debate de TV Globo del jueves aún podrían generar movimientos positivos entre el electorado.

Uno de los datos que la campaña utiliza para respaldar esta interpretación es la diferencia entre las encuestas espontáneas y las dirigidas. Al presentar los nombres de los candidatos, el porcentaje de votantes indecisos descendió del 8% al 5% en una semana. Sin embargo, en la pregunta espontánea, el 31% aún no sabe por quién votar. El 31% menciona a Lula y el 27% a Flávio.

La ofensiva para el voto estratégico se dirige principalmente al electorado actualmente distribuido entre otros candidatos más a la derecha. Ronaldo Caiado (PSD) y Augusto Cury (Avante) cuentan con un 4% cada uno, Renan Santos (Missão) con un 3% y Romeu Zema (Novo) con un 1%. En conjunto, suman un 12% en el escenario simulado.

EFE, AFP, OGlobo (GDA)

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, besa una estatuilla de Nuestra Señora de Aparecida durante un encuentro con monjas.

Foto: AFP