Lula: el temor ante una posible derrota y por qué es una elección entre la democracia y el negacionismo

En la tradicional apertura de la Asamblea General de la ONU, que Brasil celebra anualmente, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva comenzó hablando sobre temas globales, pasó gradualmente a asuntos de interés para Brasil y los recientes conflictos con Estados Unidos, y terminó olvidando dónde estaba y hablando directamente sobre las elecciones del 4 de octubre, advirtiendo sobre lo que considera el riesgo de “regresión”, es decir, su propia derrota y el regreso al poder del régimen de Bolsonaro, que presentó como una elección entre democracia y negacionismo.

En general, el discurso comenzó como el de un estadista consternado por el rumbo de la humanidad y terminó como el de un político local excesivamente preocupado por su propia biografía y el riesgo de una derrota que pusiera fin a su carrera política. En otras palabras, el presidente brasileño, que recibió muchos aplausos al principio y muchos menos al final, se desvaneció al asumir los temas que Donald Trump o la familia Bolsonaro lograron, de una u otra forma, introducir en el debate electoral.

Durante sus cuatro años como presidente de Brasil y representante del país en ese espacio, Jair Bolsonaro cometió errores constantes al pronunciar discursos torpes plagados de tópicos, abordar temas locales de nulo interés para la comunidad internacional, difundir desinformación disfrazada de datos y transmitir una fuerte carga ideológica. Lula logró escapar de esta trampa en la recta final.

Ayer martes, enumeró con éxito los principales desafíos que enfrentan la ONU y sus países miembros en la actualidad: guerras que se descontrolan, la pérdida de relevancia del multilateralismo, el oscurantismo científico reflejado en la retórica antivacunas y la pérdida de impulso en la coalición contra la emergencia climática, los riesgos que plantea el avance no regulado de la inteligencia artificial, el retroceso de los derechos de las mujeres y el intervencionismo de los Estados Unidos de Trump.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Foto: AFP

Por todas estas razones, parecía arriesgado ahondar en asuntos internos, como lo que él denominó la presión de las empresas financieras contra Pix (el sistema de pagos instantáneos de Brasil), cuestiones relacionadas con la seguridad brasileña, el aumento de aranceles y, especialmente, el proceso electoral. Aun así, estas declaraciones tenían sentido dentro del contexto de su discurso general, que se centraba en condenar los intentos de Estados Unidos de promover lo que él llamaba la “recolonización” del Sur Global.

La mención de Cuba y Venezuela, que Lula parece considerar obligatoria, será inevitablemente utilizada por sus oponentes para recordarles la conocida dificultad del presidente y del PT para condenar sin ambigüedades las dictaduras de izquierda. Por lo tanto, se trata de un error garrafal en un momento crucial de la campaña electoral donde cada voto cuenta y cada error puede ser fatal.

Precisamente por esta compleja situación interna, abandonar el país en plena campaña electoral para ir a Nueva York a participar en la Asamblea General de la ONU siempre fue una decisión arriesgada. Lula prefirió ir para contar con una plataforma global desde la que defender la soberanía brasileña y alertar sobre la alianza entre Trump y los Bolsonaro y los riesgos que esta supone para Brasil y para la democracia en su conjunto.

Senador Flavio Bolsonaro, precandidato a la presidencia e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Foto: AFP

El presidente fue interrumpido cuatro veces por aplausos, lo que demuestra que sigue siendo un líder respetado a nivel mundial.

Sin embargo, es muy dudoso que el discurso haya tenido algún efecto positivo en él, en un momento en que el índice de aprobación de su gobierno es consistentemente negativo y el empate con el oponente, al que consideraba fácil de vencer, le preocupa hasta el punto de viajar por todo el mundo para pronunciar una extensa declaración justo al final de su discurso. Vera Magalhães / OGlobo (GDA)