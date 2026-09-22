"Utilizaremos nuestro poderío militar": la advertencia de Trump a Latinoamérica en su discurso en la ONU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este martes, durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, con usar la fuerza militar en Latinoamérica si ve amenazados los intereses de su país.

"Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra el país se afiancen en ningún lugar del continente americano. Y, si es necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual para proteger los intereses nacionales de Estados Unidos", advirtió.

Trump puso como ejemplo la operación militar estadounidense del 3 de enero en Caracas en la que fue arrestado y depuesto Nicolás Maduro, hoy preso en una cárcel de Nueva York donde afronta cargos por narcotráfico.

Desde ese día, dijo el líder estadounidense, "cientos de presos políticos han sido liberados" y aseguró que se trabaja para un "futuro mucho mejor para el pueblo venezolano", además de destacar el acuerdo por el que Estados Unidos controlará parte de las reservas del crudo venezolano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el 22 de septiembre de 2026. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP fotos.

Estados Unidos puso especial énfasis en el combate al narcotráfico, al asegurar que los carteles son "el EI (Estado Islámico) del continente americano" porque "torturan y extorsionan como instrumento de terror".

"Al igual que el EI, deberían ser eliminados, exiliados o detenidos como combatientes enemigos sin posibilidad de ser puestos en libertad, que es lo que estamos haciendo", agregó el mandatario, al reivindicar su campaña de bombardeos contra lanchas que supuestamente trasladan droga en el mar Caribe.

Salida de la delegación de Cuba tras los dichos de Trump

Mientras el mandatario realizaba su discurso, la delegación de Cuba ante la ONU abandonó Asamblea General después de que Trump afirmara que el país "un estado fallido" y presumiera de la presión que su Gobierno ejerce sobre la isla.

"Es un Estado que ha fracasado por completo. Está fracasando como nunca antes y acabará cayendo", declaró Trump durante su intervención.

Tras estas declaraciones, se puedo ver abandonar la sala a la delegación cubana que estaba presente en el pleno.

La delegación de Cuba abandona la sala cuando el presidente de Estados Unidos @POTUS dice que "Cuba es un Estado absolutamente fallido".



"Está fracasando como nunca antes y acabará cayendo.

Marco Rubio está llevando a cabo una negociación".#UNGA pic.twitter.com/uxBIur4V5e — Noticias ONU (@NoticiasONU) September 22, 2026

El mandatario estadounidense afirmó que su Administración "busca un cambio fundamental en Cuba" que, según dijo, está liderando su secretario de Estado, Marco Rubio.

Trump acusó al Gobierno cubano de Miguel Díaz-Canel de ser un "régimen comunista" que se encuentras sometido "a la mayor presión a la que se ha visto jamás".

Además, el presidente estadounidense acusó a la isla de llevar "décadas" coordinándose con redes comunistas y grupos de izquierdas en el país como el Partido Comunista de Estados Unidos, el grupo Antifa, que designó como una organización terrorista, y el partido de los Socialistas Democráticos de América (DSA, por sus siglas en inglés), la formación del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

"El comunismo nunca llegará a Estados Unidos, pero la libertad llegará a Cuba", apuntó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el 22 de septiembre de 2026.



Foto: TIMOTHY A. CLARY/AFP fotos

Con información de EFE.