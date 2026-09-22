"No deberías estar cubriéndome": el tenso reclamo de Donald Trump a una periodista de CNN en la ONU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a protagonizar este martes un fuerte cruce con la prensa durante su llegada a la Asamblea de la ONU en Nueva York. Durante una rueda de prensa en la entrada del evento, Trump se enfrentó a la periodista Kaitlan Collins, uno de los rostros más destacados de CNN, y la criticó por estar trabajando en el evento.

"Dijiste que no ibas a cubrirme, no deberías estar cubriéndome", le dijo el mandatario a la periodista. La administración Trump vetó el pasado viernes el acceso a la Casa Blanca a las cadenas CNN, MS NOW y al periódico Político, a los que acusó de difundir "noticias falsas".

🔴 Trump, a un periodista de CNN tras la polémica por su veto a algunas televisiones: "Usted no debería estar aquí" https://t.co/TqW5qvrBzZ pic.twitter.com/WmFuWisYPW — EL PAÍS (@el_pais) September 22, 2026

Los tres medios denunciaron la prohibición como una violación de la Constitución de Estados Unidos y prometieron seguir informando sobre el gobierno estadounidense. Se espera que lleven la prohibición ante los tribunales para recuperar el acceso a la residencia presidencia en los próximos días.

La medida que tomaron las cadenas televisivas de EE.UU. en solidaridad

En reacción a la medida de Trump las emisoras CBS, ABC, NBC y Fox anunciaron que dejarán de cubrir de forma conjuntas las actividades públicas del presidente hasta que se levante la prohibición, en solidaridad con CNN. A la filmación conjunta se la conoce en inglés como "pool", una modalidad en la que el medio designado luego comparte el material con el resto de los medios de comunicación.

Miembros de la prensa son vistos afuera de la Casa Blanca en Washington, DC. Foto: AFP

La cobertura televisiva de la agenda presidencial es una de las principales tareas periodísticas en Washington, y su ausencia impacta tanto a los medios como a la propia Casa Blanca.

En el caso de la Asamblea de la ONU la complicación que genera el veto a CNN es mayor, ya que la cadena era la encargada de acompañarlo y distribuir sus imágenes al resto de los medios durante sus desplazamientos de esta semana.

Con información de Agencia EFE