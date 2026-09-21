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El País Mundo Estados Unidos

Prohibición de acceso a la Casa Blanca a CNN, MS NOW y Político por parte de Trump levanta intensa polémica

Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante la ONU, defendió la decisión del mandatario, mientras los medios afectados acudirán a tribunales, y otras organizaciones defienden la libertad de prensa.

21/09/2026, 03:43
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La Casa Blanca durante la noche.
La Casa Blanca se ve de noche en Washington, D.C.
Foto: AFP

El embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, defendió ayer domingo la prohibición de acceso a la Casa Blanca a CNN, MS NOW y Politico por parte del presidente Donald Trump.

“El presidente está en todo su derecho de limitar el acceso de los periodistas a las instalaciones gubernamentales, sobre todo cuando, en su opinión, no actúan de buena fe”, aseguró en una entrevista a la cadena CNN, una de las afectadas por el veto. Waltz afirmó que “esa no es solo su opinión (la de Trump). Es la opinión de la Corte Suprema”, refiriéndose a una sentencia del Tribunal Supremo de 1965, Zemel v. Rusk, en el que el juez, Earl Warren, escribió que “el derecho a hablar y publicar no conlleva el derecho ilimitado a recopilar información”. Sin embargo, otras sentencias, como el caso Sherrill v. Knigth, de 1977, defienden que el rechazo de una acreditación debe basarse en criterios explícitos y definidos, y nunca por una decisión arbitraria.

Si la Casa Blanca mantiene la prohibición de acceso a los medios, se prevé que los medios afectados acudan a tribunales para defender su derecho a informar.

“En los próximos días, y probablemente el lunes, estos medios y sus representantes legales presentarán documentos para exigir una orden judicial”, dijo el subdirector de defensa de la Fundación para la Libertad de Prensa, Adam Rose.

EFE

La Casa Blanca negó el acceso a su sede a algunos medios de comunicación, que igual prometieron seguir informando

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