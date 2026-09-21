Prohibición de acceso a la Casa Blanca a CNN, MS NOW y Político por parte de Trump levanta intensa polémica

El embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, defendió ayer domingo la prohibición de acceso a la Casa Blanca a CNN, MS NOW y Politico por parte del presidente Donald Trump.

“El presidente está en todo su derecho de limitar el acceso de los periodistas a las instalaciones gubernamentales, sobre todo cuando, en su opinión, no actúan de buena fe”, aseguró en una entrevista a la cadena CNN, una de las afectadas por el veto. Waltz afirmó que “esa no es solo su opinión (la de Trump). Es la opinión de la Corte Suprema”, refiriéndose a una sentencia del Tribunal Supremo de 1965, Zemel v. Rusk, en el que el juez, Earl Warren, escribió que “el derecho a hablar y publicar no conlleva el derecho ilimitado a recopilar información”. Sin embargo, otras sentencias, como el caso Sherrill v. Knigth, de 1977, defienden que el rechazo de una acreditación debe basarse en criterios explícitos y definidos, y nunca por una decisión arbitraria.

Si la Casa Blanca mantiene la prohibición de acceso a los medios, se prevé que los medios afectados acudan a tribunales para defender su derecho a informar.

“En los próximos días, y probablemente el lunes, estos medios y sus representantes legales presentarán documentos para exigir una orden judicial”, dijo el subdirector de defensa de la Fundación para la Libertad de Prensa, Adam Rose.

EFE