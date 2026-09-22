La medida que tomaron las grandes cadenas de televisión en solidaridad con los medios por el presidente Trump

Las principales cadenas televisivas de Estados Unidos anunciaron ayer lunes que dejan de cubrir de forma conjunta los actos públicos del presidente Donald Trump en solidaridad con CNN, que junto a los medios MS NOW y Politico fueron vetados por la Casa Blanca.

Estos medios interpusieron por su parte una demanda judicial contra el gobierno Trump, al que acusan de querer coartar la libertad de prensa. El mandatario anunció el viernes que prohibía el acceso de estos tres medios a la Casa Blanca como castigo por difundir lo que él considera “noticias falsas”.

En reacción, las emisoras CBS, ABC, NBC y Fox anunciaron que dejarán de cubrir por turnos las actividades públicas del presidente, como hacían junto a CNN. Esa filmación de forma conjunta se conoce en inglés como “pool”, modalidad en la que el medio designado luego comparte el material con el resto de medios de comunicación.

La cobertura televisiva de la agenda presidencial es una de las principales tareas periodísticas en Washington, y su ausencia impacta tanto a los medios como a la propia Casa Blanca.

Ex estrella televisiva, Trump es un crítico feroz de los medios, a los que acusa de presentar una imagen negativa de su mandato. Pero el presidente reconoce que vive de forma permanente pendiente de las pantallas.

Trump recibe asiduamente a ese “pool” de medios en el Despacho Oval, donde acepta preguntas de todo tipo y aprovecha para criticar o incluso burlarse de los periodistas presentes, a menudo en directo.

Donald Trump realiza fuertes declaraciones semanas antes de las elecciones de medio término en EE.UU. Foto: AFP

Los tres medios afectados anunciaron su demanda judicial para “defender el principio de que el gobierno no decide lo que la prensa informa o publica”.

Este veto presidencial no cumple “los requisitos mínimos del debido proceso: notificación previa basada en criterios claros y la oportunidad de ser escuchados” explica la demanda, consultada por la AFP.

“El Presidente no oculta que su prohibición castiga un derecho a la libertad de expresión que está protegido, declarando expresamente que decidió vetar a CNN, MS NOW y Politico por su cobertura ‘acumulativa’ durante los últimos dos años”, añade la demanda judicial, presentada en Washington.

Los medios pidieron un auto judicial de urgencia que suspenda el veto presidencial. El juez encargado del caso convocó a las partes para una audiencia el miércoles.

Miembros de la prensa son vistos afuera de la Casa Blanca en Washington, DC. Foto: AFP

En un mensaje en su red Truth Social ayer, Trump reiteró sus acusaciones y aseguró que lleva a cabo una ofensiva contra las “NOTICIAS FALSAS, algo que ha crecido como un cáncer” en Estados Unidos.

“Esto es una amenaza para nuestra seguridad nacional y debe detenerse, ¡AHORA!”, añadió. En un mensaje posterior, Trump pareció aceptar un revés judicial. “Casi sin lugar a dudas y, como de costumbre, optaremos por la apelación” explicó.

La libertad de prensa está garantizada en Estados Unidos por la Primera Enmienda de la Constitución. “La Casa Blanca no está llevando a cabo un ataque contra la prensa libre, algo que valoro profundamente” aseguró Trump.

“Los medios no deberían poder escribir o informar constantemente FICCIÓN y MENTIRAS cuando están cubriendo al presidente de Estados Unidos”, dijo. AFP

La sala de prensa James S. Brady en la Casa Blanca se ve en Washington, DC. Foto: AFP

Vetos revocados por la Justicia

Trump vetó en su primer mandato al periodista Jim Acosta de CNN, pero luego la justicia obligó a la Casa Blanca a restituirle el acceso en cuestión de días. También vetó a AP, pero luego la justicia revocó la medida.

El juez que restituyó la credencial al periodista Jim Acosta es el mismo que ahora asumió el caso de CNN, MS NOW y Politico. “El juez se llama Tim Kelly y, lamentablemente, fue nombrado por ‘TRUMP’” reconoció el presidente. El mandatario achaca desde hace años a medios como CNN haber ayudado a propagar las acusaciones de que estaba confabulado con Rusia durante su primer mandato.