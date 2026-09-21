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CNN, MS NOW y Politico demandan a la administración de Trump por negarles acceso a Casa Blanca

El mandatario estadounidense no explicó el motivo de su prohibición, pero afirmó que "los medios no deberían poder escribir o informar constantemente ficción y mentiras".

El País
El País
21/09/2026, 10:40
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Fotografía del 18 de septiembre de 2026 de la corresponsal senior de CNN en la Casa Blanca, Kristen Holmes (centro), trabajando en la cabina de transmisión de CNN situada en el Jardín Norte de la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos.
Fotografía del 18 de septiembre de 2026 de la corresponsal senior de CNN en la Casa Blanca, Kristen Holmes (centro), trabajando en la cabina de transmisión de CNN situada en el Jardín Norte de la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos.
Foto: Shawn Thew/EFE.

Los medios de comunicación CNN, MS NOW y Politico demandarán a la administración estadounidense por negarles el acceso a la Casa Blanca, anunciaron este lunes en un comunicado conjunto.

El presidente Donald Trump anunció el viernes que iba a prohibir el acceso de estos medios a la Casa Blanca como castigo por difundir lo que él considera "noticias falsas".

"Hemos notificado al Gobierno que vamos a presentar hoy una demanda para proteger nuestros derechos (...) y defender el principio de que el Gobierno no decide lo que la prensa informa o publica", reza el comunicado.

Donald Trump realiza fuertes declaraciones semanas antes de las elecciones de medio término en EE.UU.
Donald Trump realiza fuertes declaraciones semanas antes de las elecciones de medio término en EE.UU.
Foto: AFP

"Constantes noticias falsas": Donald Trump prohíbe acceso a la Casa Blanca a tres medios de comunicación

Los medios sostienen que la Casa Blanca revocó las credenciales de sus periodistas "sin aviso ni proceso" porque "no está de acuerdo" con su cobertura.

"Si esto no se cuestiona, amenaza la libertad de prensa y el derecho del público a un periodismo independiente, libre de la interferencia del gobierno", afirmaron.

La libertad de prensa está garantizada en Estados Unidos por la Primera Enmienda de la Constitución.

Donald Trump en el acto conmemorativo por el 11S en el Pentágono
Donald Trump en el acto conmemorativo por el 11S en el Pentágono
Foto: captura de vid

Trump no detalló qué motivó la prohibición, pero afirmó que "los medios no deberían poder escribir o informar constantemente ficción y mentiras cuando están cubriendo al presidente de Estados Unidos".

El republicano, de 80 años, advirtió el viernes que otros medios podrían afrontar un destino similar, sin mencionar cuáles.

Trump ha hecho del enfrentamiento constante con los medios de comunicación uno de los rasgos de su carrera política. Las amenazas y los insultos a periodistas han sido habituales a lo largo de sus dos mandatos.

AFP

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