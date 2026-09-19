"Constantes noticias falsas": Donald Trump prohíbe acceso a la Casa Blanca a tres medios de comunicación

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció ayer viernes que prohibía el acceso a la Casa Blanca a las cadenas televisivas CNN y MSNOW, así como al sitio de información Politico, a pocas semanas de unas difíciles elecciones legislativas. Trump explicó que tomaba esa decisión contra esos tres medios como “como resultado de sus constantes (...) NOTICIAS FALSAS”.

“¡Los medios de comunicación no deberían poder escribir o informar constantemente FICCIONES y MENTIRAS cuando cubren al Presidente de los Estados Unidos, la Administración Trump o los Estados Unidos de América!”, acusó el mandatario en Truth Social. “Otros Medios de Noticias Falsas se sumarán” a esta prohibición, advirtió.

CNN afirmó que su cobertura era “justa y precisa” y estaba protegida por la Constitución estadounidense, y añadió que una prohibición “sería un ataque ilegal contra ese derecho fundamental protegido constitucionalmente”.

Tras ese anuncio en su plataforma Truth, Trump recibió una vez más a periodistas en su Despacho Oval para un evento sobre precios de fármacos, y volvió a cargar contra la gran mayoría de los presentes, a los que tildó de “deshonestos”.

“Creo que alguien tiene derecho a mantenerlos alejados si escriben historias falsas todo el tiempo”, dijo. Trump ha hecho del enfrentamiento constante con los medios de comunicación uno de los rasgos de su carrera política.

Las amenazas y los insultos a periodistas han sido habituales a lo largo de sus dos mandatos. El presidente achaca desde hace años a medios como CNN de haber ayudado a propagar las acusaciones de que estaba confabulado con Rusia durante su primer mandato.

Fachada de CNN. Foto: AFP

En esos años le retiró el acceso al periodista Jim Acosta de la cadena televisiva, pero luego la justicia obligó a la Casa Blanca a restituirle el acceso. Acosta acabó abandonando CNN, como otros periodistas de la cadena.

El presidente republicano ha demandado a diarios como el New York Times o el Wall Street Journal por montos multimillonarios. En algunos casos tuvo éxito, como con CBS, que en octubre de 2024 aceptó pagarle una indemnización de 16 millones de dólares. AFP