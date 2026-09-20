Trump anuncia que el Arco del Triunfo de Washington será un complejo militar con drones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que el Arco del Triunfo que proyecta construir en Washington será también un complejo militar con capacidad para albergar drones y francotiradores.

"A petición expresa de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y por motivos de seguridad nacional, he accedido a transformar el magnífico Arco del Triunfo en un complejo militar y arco del triunfo de primer nivel", escribió Trump en su red social Truth Social.

Según detalló el mandatario, el monumento tendrá capacidad para "albergar, almacenar y desplegar rápidamente un gran número de drones y francotiradores", tanto en la cubierta como en la plaza.

Además, el complejo podrá almacenar grandes cantidades de munición para francotiradores, de acuerdo con lo señalado por Trump.

El Arco del Triunfo está proyectado para construirse entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington, y forma parte de las grandes obras que el presidente impulsa en Washington.

Trump afirmó que la construcción será única y aseguró que "no existirá ninguna instalación igual en todo el mundo".

También sostuvo que, entre las 59 principales ciudades y capitales, Washington D. C. es la única que no cuenta con un arco del triunfo. "Pero ahora tendrá uno que será, con diferencia, el más grandioso de todos", escribió.

Render del nuevo arco del triunfo en Washington que pretende Donald Trump. Foto: Comisión de Bellas Artes de los Estados Unidos

Las críticas al proyecto de Trump

La construcción del Arco del Triunfo ha generado críticas de distintos sectores, que cuestionan tanto las dimensiones del proyecto como los cambios que provocaría en el eje histórico entre el Monumento a Lincoln y Arlington.

Entre los cuestionamientos también aparecen las posibles alteraciones visuales en el entorno del cementerio militar, además de eventuales problemas vinculados al tráfico y la seguridad.

El proyecto se suma a otras obras y reformas impulsadas por Trump en Washington, entre ellas el Salón de Baile de la Casa Blanca, el Centro Kennedy y el estanque reflectante de la Explanada Nacional.

Varias de estas iniciativas han llegado a los tribunales, donde se han presentado acciones para intentar frenarlas.