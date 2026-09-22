Condena de asesor blanco por lavado: FA busca conocer "alcance de los hechos" y Da Silva habla de "extirpar"

El Partido Nacional está envuelto en una nueva polémica después de que un asesor de un edil blanco de Montevideo recibiera una condena por delito de lavado de activos en el marco del operativo realizado por la Policía en el que se incautaron armas, drogas y más de $ 3.000.000. Tanto legisladores blancos como frenteamplistas se refirieron al tema mientras se discutía la Rendición de Cuentas en el Senado y, a la noche, se pronunció el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio.

El órgano frentista aseguró que las condenas del operativo en Brazo Oriental despertaron “alarmas” cuando se constató que “algunos de los imputados mantuvieron activa participación en la actividad política”. Y añadió que, “al mismo tiempo se habría constatado que la empresa utilizada para las operaciones de lavado de activos podría formar parte de la declaración patrimonial (como bien ganancial) de un importante jerarca proveniente de la misma colectividad”.

En esa línea, el Secretariado Ejecutivo aseguró que el “riesgo permanente de penetración de fondos provenientes del crimen organizado requiere una celosa defensa” por parte del Frente Amplio de las “instituciones, la confiabilidad del sistema político y sus instituciones”. Por eso, se resolvió, con “firmeza y prudencia, iniciar una serie de pasos” que “permitan conocer en profundidad el alcance de los hechos, activar todos los mecanismos de control que posibiliten blindar” a sus “instituciones y tomar iniciativas políticas que, como la ley de regulación del financiamiento de los partidos políticos, preserven nuestra calidad democrática”.

Más temprano este lunes, mientras el Senado discutía el proyecto de ley de Rendición de Cuentas fueron varios legisladores, tanto oficialistas como opositores, a los que se les cuestionó su postura ante la condena del asesor del edil Gonzalo Gómez.

El senador del Frente Amplio Oscar Andrade aseguró que “preocupa” el “tema de fondo”, que es “la relación del narcotráfico con la política”. “Estamos esperando resultados de la investigación”, indicó, y continuó: “También creo que primero debería haber un pronunciamiento del Partido Nacional, que tiene integrantes que estarían vinculados a esta situación. Con cautela, pero con preocupación”.

Del mismo partido, el senador Sebastián Sabini también marcó la “preocupación” pero, al mismo tiempo, se refirió —sin nombrarlo— a declaraciones que ha hecho el legislador blanco Sergio Botana. “Sería bueno que algunos legisladores que hicieron expresiones muy equivocadas sobre el narcotráfico y el Frente Amplio hagan un mea culpa (...) Hicieron aseveraciones muy graves y ahora le caen en la cabeza”, dijo.

En marzo, Botana dijo en Canal 5 que el “Frente Amplio no es un narco partido”, pero que “todas sus decisiones están influidas por las posiciones que le sirven al narcotráfico”.

Asimismo, Sabini afirmó que habrá que esperar qué dictamina la justicia y que no le gusta, “ante estas situaciones, salir a correr al grito”.

Por otra parte, en filas nacionalistas también hubo críticas, en particular la del senador Sebastián Da Silva.

El hijo del condenado, que también trabaja con el edil en la Junta de Montevideo, estuvo en la mira en una primera instancia, pero después fue liberado y desvinculado de la investigación. Sin embargo, para Da Silva “no le haría nada mal dar un paso al costado para un partido que no merece estar viviendo este tipo de circunstancia”.

Asimismo, calificó el hecho en diálogo con Canal 4 como “muy grave” y aseguró que, como blancos, tienen que “extirpar todo tipo de sospecha” y “alejar todo tipo de relativismo”. “Tanto en el Frente Amplio como en otros partidos ha habido vínculos (con el narcotráfico) y sería de necio negarlos. En el Partido Nacional, no es el primer blanco que aparece en esta circunstancia. Hubo uno en Cardona”, indicó.

A su entender, “este no es un problema relativo” y, ante el hecho “hay que extirpar”.

En tanto, el senador Rodrigo Blás dijo a Tv Ciudad que, “más allá de la preocupación, cabe la reflexión de que todos, los políticos y no políticos, conviven diariamente con gente que se dedica al narcotráfico”. A su vez, cree que en “algunos niveles se ha normalizado tanto trabajar de esto que se los deja de condenar y participan de la vida diaria y, en otros”, en los que se ubicó él, se encuentran “sorprendidos”.

Del caso en particular, Blás recordó que “trabaja la justicia”, e hizo hincapié en que las “agencias de las redes de cobranza no tienen un sistema propio de control, sino que (se realiza) a través de la central” con los sistemas de control de lavado de activos. Por eso, consideró que es “complicado caerle a un agente o alguien” porque “es una central que cumple los requisitos y si no tiene multas”.

Ante la consulta de si se había comunicado con el director de la oposición en la Administración Nacional de Puertos (ANP), Jorge Gandini —quien lidera la lista 250, que integran Gómez y Leiva, y a quien el FA lo identifica por tener en su declaración jurada la red de cobranza investigada como bien ganacial—, Blás respondió que no y remarcó que sabe de su "rectitud".

Asimismo, Gandini, entrevistado por Canal 12 este lunes, sostuvo que no podía "hablar de política" por su cargo en la ANP. Este martes, el exlegislador blanco, en tanto, convocó a una conferencia de prensa para las 15 horas.