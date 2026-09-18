"Pido disculpas al Partido Nacional": uno de los condenados en operativo antidrogas trabajaba para edil blanco

El edil del Partido Nacional por Montevideo Gonzalo Gómez anunció este viernes la desvinculación de un colaborador suyo en la Junta Departamental capitalina, por haber sido detenido por la Policía y posteriormente condenado, en el marco del operativo realizado por las autoridades donde se incautaron armas, drogas y más de $ 3.000.000.

Gómez, quien se encuentra en China desde hace algunos días, señaló que tomó conocimiento de la situación luego de que la información comenzara a ser pública. En ese sentido, indicó que consideró "necesario realizar algunas precisiones".

"Conozco a Lucio desde hace años. Es mi amigo, trabaja conmigo y es una persona de mi confianza. Fue liberado y no fue formalizado en esta causa, por lo que no corresponde atribuirle responsabilidades por los hechos que se investigan respecto de su padre", expresó

El edil blanco Gonzalo Gómez en una sesión de la Junta Departamental de Montevideo Cuenta de X de Gonzalo Gómez

Gómez hace referencia a Lucio Leiva, uno de sus colaboradores en la Junta Departamental de Montevideo, quien fue liberado y desvinculado de la investigación.

De acuerdo al relato del curul nacionalista, el padre de Leiva (uno de los condenados), se había incorporado a su equipo de trabajo hacía poco tiempo y mantenía un "vinculo laboral" con Gómez.

"Nunca tuve conocimiento ni sospeché que pudiera estar vinculado a los hechos que hoy son objeto de investigación, relacionados con otra actividad que desarrollaba fuera de la Junta Departamental. Tanto Lucio como yo nos encontramos ante una realidad que nos era totalmente ajena", subrayó el legislador departamental.

Gonzalo Gómez, edil del Partido Nacional. Foto: Junta Departamental de Montevideo.

Asimismo, manifestó que la situación lo tomó "completamente por sorpresa" y que asume la responsabilidad "por no haber sido suficientemente precavido al momento de incorporar", al ahora condenado a su equipo de trabajo.

"Pido disculpas al Partido Nacional y a mi agrupación por las dificultades que estos hechos puedan haber generado", añadió Gómez, que al mismo tiempo dispuso el cese del vínculo laboral.

"Confío plenamente en el trabajo de la justicia y en que la investigación permitirá esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan", concluyó Gómez.

Ante los hechos que han tomado estado público en las últimas horas, considero necesario realizar algunas precisiones.



Me encuentro en China desde hace varios días y tomé conocimiento de esta situación a partir de la información que comenzó a hacerse pública.



Conozco a Lucio… — Gonzalo Gomez (@GonzaloGomez03) September 18, 2026

El operativo en Brazo Oriental dejó tres condenados

Tres personas fueron condenadas este viernes en el marco de la investigación de la Policía por el hallazgo de más de 260 kilos de drogas en una casa de Brazo Oriental. El ministro del Interior, Carlos Negro, había calificado el pasado jueves la incautación de "un importante golpe" al narcotráfico.

Según informó Fiscalía en un comunicado, las condenas fueron logradas mediante acuerdos abreviados. Además, también fueron incautados $3.000.000, U$S 42.000, municiones de fusiles AK-47, varios vehículos de alta gama y armas de fuego.

El líder de la organización fue condenado a seis años y medio de prisión como "autor penalmente responsable de un delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes prohibidas en la modalidad de depósito y distribución agravado, un delito de tráfico interno de armas y municiones, un delito de receptación y un delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia, todos ellos en régimen de reiteración real".

Dinero y drogas incautadas por la Policía. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Su pareja, fue condenada como "autora penalmente responsable de un delito de asistencia a las actividades del narcotráfico a la pena de 3 años de penitenciaria".

Finalmente hubo un tercer condenado como "autor penalmente responsable de un delito de lavado de activos en la modalidad de posesión y tenencia en régimen de reiteración real con un delito de tráfico interno de municiones a la pena de dos años y seis meses de penitenciaria".