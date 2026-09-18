Se incautaron armas, drogas y más de $ 3.000.000 tras operativo en Brazo Oriental: hay tres condenados

Tres personas fueron condenadas este viernes en el marco de la investigación de la Policía por el hallazgo de más de 260 kilos de drogas en una casa de Brazo Oriental. El ministro del Interior, Carlos Negro, había calificado el pasado jueves la incautación de "un importante golpe" al narcotráfico.

Según informó Fiscalía en un comunicado, las condenas fueron logradas mediante acuerdos abreviados. Además, también fueron incautados $3.000.000, U$S 42.000, municiones de fusiles AK-47, varios vehículos de alta gama y armas de fuego.

Las condenas

El líder de la organización fue condenado a seis años y medio de prisión como "autor penalmente responsable de un delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes prohibidas en la modalidad de depósito y distribución agravado, un delito de tráfico interno de armas y municiones, un delito de receptación y un delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia, todos ellos en régimen de reiteración real".

Su pareja, fue condenada como "autora penalmente responsable de un delito de asistencia a las actividades del narcotráfico a la pena de 3 años de penitenciaria".

Finalmente hubo un tercer condenado como "autor penalmente responsable de un delito de lavado de activos en la modalidad de posesión y tenencia en régimen de reiteración real con un delito de tráfico interno de municiones a la pena de dos años y seis meses de penitenciaria".

Las incautaciones incluyeron vehículos de alta gama. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Negro agradeció el trabajo de Fiscalía

Negro, realizó este viernes una conferencia de prensa en la Brigada Antidrogas en conjunto autoridades de la Policía Nacional. Allí, el director José Azambuya, dijo que en la operación Trazador -nombre del procedimiento donde se incautó la droga- "intervinieron muchas unidades de la Policía Nacional".

Por su parte, Negro dijo que en la incautación de las últimas horas "hay objetos de alto valor", como vehículos de alta gama. "Esta forma de trabajar de la Policía Nacional cuenta con una participación activa de la Fiscalía, lo que hace que el trabajo del equipo de investigadores se desarrolle y pueda llegar a este tipo de resultados", destacó el ministro.

En ese sentido, manifestó "agradecimiento" y "felicitaciones" a la Fiscalía General de la Nación por la operación.

Dinero y drogas incautadas por la Policía. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Detenidos integraban banda que estaba vinculada al narcotráfico internacional

Tal como informara El País, los investigadores del caso habían señalado a los detenidos como integrantes de un grupo que participaba en la importación de droga desde el exterior para su posterior venta a nivel local.

La investigación apunta a, entre otras personas, un hombre con fuerte injerencia en el barrio Marconi. Fuentes policiales dijeron a El País que ante la reclusión de varios de los principales líderes de los grupos locales, estos "hacen alianzas dentro de la cárcel que repercuten afuera". Un ejemplo de esto sería el pedido de acopio de droga entre bandas aliadas.

La investigación fue llevada adelanto bajo la órbita de la Fiscalía de Estupefacientes encabezada por Angelita Romano. De los procedimientos también participó personal de la Armada.

Consultado en una rueda de prensa el pasado jueves sobre el destino de la droga, Negro dijo que "es muy pronto" para hablar, pero que se puede "entender que la pasta base tiene un destino de consumo en el país". Concluyó mencionando que en esas cantidades, en caso de ser todo pasta base, "estamos hablando de un millón y medio de dosis".