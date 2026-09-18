Líder narco de La Teja se escapó de la cárcel de Maldonado durante una salida autorizada al dentista

El ministro del Interior, Carlos Negro, confirmó este viernes durante una rueda de prensa que un líder narco del barrio montevideano de La Teja se fugó de la cárcel de Las Rosas en Maldonado el pasado 3 de setiembre.

Giuliano Rocha Sánchez, preso desde diciembre del año pasado tras el operativo policial “Babel”, tuvo una salida autorizada por un juez para ir a una consulta odontológica y nunca volvió, informó el streaming Todo Se Sabe y confirmó El País con fuentes del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

Según añadieron desde ese organismo, la salida fue autorizada con una tutela y tobillera electrónica. Sin embargo, Rocha rompió ese dispositivo y continúa prófugo. A estas horas rige una orden de detención y de captura internacional dispuesta por la Justicia de Maldonado, señaló Fiscalía a El País.

Negro reafirmó que se trató de un procedimiento ejecutado “de acuerdo a una autorización judicial expresa”, y que en ese sentido, por un principio de respeto a la separación de poderes el Judicial y Ejecutivo, no está en condiciones de emitir una opinión sobre el episodio.

“Nosotros vamos a investigar lo que concierne al Ministerio del Interior. No podemos adelantar sobre los aspectos que conciernen a otras instituciones (...) No podemos opinar sobre el mérito de esta decisión que tomó la Justicia” insistió.

Consultado sobre las condiciones de seguridad habituales en salidas autorizadas de reclusos, Negro dijo que “tienen un sistema regulado, normativa, legalmente, que los jueces aplican según su buen saber y entender”.

El ministro del Interior, Carlos Negro. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

De qué trató el operativo”Babel”

La Operación Babel permitió desarticular parcialmente una organización familiar en La Teja dedicada a la venta y distribución de drogas, el lavado de activos y la administración de bienes. Identifican a esa estructura como “Los Rocha”.

La investigación mostró una división de tareas entre sus integrantes, vehículos e inmuebles asociados al negocio y contactos con personas recluidas que impartían órdenes. En diciembre de 2025 hubo diez personas judicializadas y cuatro integrantes fueron condenados en una segunda etapa desarrollada en marzo. Se decomisaron propiedades, vehículos y dinero.

Rocha Sánchez, en particular, fue condenado como “autor de un delito continuado de negociación de sustancias estupefacientes prohibidas en reiteración real con un delito continuado de tráfico interno de armas de fuego y municiones, en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de asociación para delinquir”, comunicó en aquel momento Fiscalía.

Por estos delitos se le ordenó cumplir una pena de cinco años de penitenciaría, que venía cumpliendo hasta su fuga.