Carlos Negro se llevó reclamos de vecinos y comerciantes en su visita a Salto

La visita del ministro del Interior, Carlos Negro a Salto este jueves 17 tuvo un momento de fuerte intercambio cuando comerciantes y vecinos lo abordaron para plantearle su preocupación por los robos y las rapiñas en el departamento.

Los planteos fueron mayor patrullaje, más presencia de la Guardia Republicana, así como el funcionamiento del 911, "porque hacemos las llamadas y caen en Montevideo, tiene que haber un 911 de acá", pidieron los vecinos.

Además, reclamaron por lo que consideran una “puerta giratoria”, después de las detenciones. Negro escuchó los planteos, defendió el respaldo de su mando a la Policía y marcó los límites de su responsabilidad frente a las decisiones que tienen la Fiscalía y la Justicia.

El ministro del Interior, que enfrenta un pedido de renuncia por parte del sindicato de funcionarios de la Guardia Republicana en Montevideo, estuvo en Salto inaugurando reformas en dos destacamentos policiales.

Uno de ellos en Villa Constitución, a 50 kilómetros de la ciudad de Salto, cuyo local es propiedad de MEVIR, sitio al que viajó el exintendente local y ahora presidente del organismo de viviendas rurales, Andrés Lima.

Negro junto al presidente de Mevir, Andrés Lima. Foto: Sergio Senisa.

Luego, Negro fue a la capital departamental donde mantuvo una reunión con el Centro Comercial e Industrial de Salto. Tras esto, se trasladó hasta la Seccional 5ta de Policía en el barrio Cerro de esa ciudad para inaugurar las reformas a la dependencia policial.

Pero lo que inicialmente podía ser una instancia más dentro de la agenda oficial, terminó en un cara a cara cargado de tensión, reclamos y testimonios personales, en un momento donde los reclamos ciudadanos por "más seguridad", terminaron ocupando buena parte de la escena.

Un grupo de vecinos y comerciantes autoconvocados, algunos de ellos con pancartas, se trasladaron al lugar donde estaba el jerarca, con una preocupación que viene ganando espacio en la ciudad litoraleña.

No era un reclamo nuevo. En las últimas semanas comerciantes salteños se organizaron, realizaron reuniones y el pasado 7 de setiembre se movilizaron bajo consignas como “Basta de inseguridad” y “Basta de delincuencia”.

El intercambio fue respetuoso, aunque por momentos subió de tono, relataron robos reiterados, rapiñas a mano armada, pérdidas económicas y daños psicológicos a quienes trabajan detrás de un mostrador.

Testimonios de comercios afectados por la delincuencia en el litoral

Una comerciante contó que había sido víctima de dos robos y cuestionó que, pese a la actuación policial, uno de los detenidos recuperó rápidamente la libertad.

“Estuve más a la vuelta yo, que era la damnificada, que el ladrón”, expresó durante el intercambio, después de relatar los daños sufridos en su comercio.

“No me voy a hacer cargo de lo que no puedo hacerme cargo”, le dijo Negro en relación a su planteo, aduciendo que la Fiscalía y el Poder Judicial tienen independencia para actuar.

También apuntó contra los legisladores cuando los vecinos le expresaron su enojo porque las leyes "estaban al revés, los protegen a ellos (los delincuentes) y nos dejan mal a nosotros" dijeron. A lo que Negro expresó "ahí está el actuar de los diputados y los senadores, las leyes no las hace el Ministerio del Interior".

Carlos Negro, ministro del Interior. Foto: Estefanía Leal

Los vecinos piden que "regresen a Salto los efectivos que estaban en el cuartel de la Guardia Republicana en la zona de Salto Grande, pero él les afirmó que los funcionarios "no se fueron de Salto han sido redistribución por la región en función de las demandas que tenemos en otros departamentos y también en el sur del país", y señaló que esos funcionarios regresan luego de los procedimientos y van a prestar apoyo a la Policía de Salto en los operativos importantes.

"No puede ser que cada vez que llamamos al 911 cuando nos roban, la llamada cae en Montevideo y el funcionario demora porque no conoce la ciudad, eso debe cambiar, ministro", le planteó un comerciante.

Otro comerciante le dijo que una "empleada suya a la que apuntaron con un arma renunció aún siendo madre soltera, por el daño psicológico", y le pidió "ponerse del lado de ellos".

Al final Negro se comprometió a atender los reclamos y les agradeció por haber ido. Los vecinos le agradecieron con un aplauso pero "le pidieron que cumpla".