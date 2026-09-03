Intendencia de Salto instalará un centro de monitoreo y 500 cámaras de vigilancia con inteligencia artificial

La instalación de 500 cámaras de videovigilancia vinculadas a un sistema con inteligencia artificial, que se sumarán a las 350 que ya tiene el Ministerio del Interior en toda la ciudad de Salto, son parte del plan de apoyo a la seguridad anunciado este jueves por el Intendente del departamento, Carlos Albisu.

El próximo lunes 7 ingresará a la Junta Departamental de Salto el decreto para darle curso a la conformación de la Guardia Municipal, que prestará servicios de vigilancia y cuidado de los espacios públicos.

Albisu dijo que ya mantuvo una reunión con el ministro del Interior, Carlos Negro, para trasladarle este plan de trabajo, que incluye la instalación de un centro de monitoreo similar a los existentes en los departamentos de Florida y Maldonado.

Si bien será manejado por funcionarios de la Intendencia salteña, estará en comunicación directa con un centro similar de la Jefatura de Policía del departamento.

Según indicó el jerarca, informes técnicos señalan que las 500 nuevas cámaras de vigilancia "son suficientes para cubrir el área urbana, teniendo en cuenta que el 92% de la población del departamento reside en la capital departamental". También es necesaria “una ciudad bien iluminada”, objetivo para el cual se está trabajando, aseguró.

El jerarca mencionó que la intendencia hará “una redistribución de los recursos humanos” para que no se asuman más gastos en cuanto a la contratación de personal.

El intendente de Salto, Carlos Albisu. Foto: Intendencia de Salto

“Que quede claro que esto es una política de colaboración permanente, porque es la Policía la que puede intervenir en situaciones que claramente una Intendencia no. Por eso es clave que le podamos proporcionar toda la información que tengamos a nuestro alcance", sostuvo.

"Más eficiente"

Por su parte, el director de Innovación y Desarrollo de la Intendencia, Pablo Da Cunda, anunció que las cámaras que instalará la comuna serán arrendadas a un proveedor, y que la decisión fue tomada después de visitar ciudades del país con experiencias similares.

"El proveedor es el que se encarga de la instalación, el mantenimiento, la reposición y la limpieza de las cámaras, así como también cuando las cámaras van quedando obsoletas las mismas son renovadas por el propio proveedor. Y no es un tema que la Intendencia tenga que encargarse de estar volviendo a comprar dispositivos nuevos", explicó.

Además defendió que se trata de “cámaras de analítica y de inteligencia artificial, lo que hace que el sistema sea muchas más eficiente, porque te hace mirar muchas cámaras a la vez y poder generar alerta de eventos y cosas que pasan en la ciudad".

La instalación será por etapas, indicaron las autoridades, pretendiendo que la mitad sean colocadas antes de fin de año.