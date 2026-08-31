Salto: deberán devolver a Concordia un busto del papa Juan Pablo II por falta de permiso de Aduanas

Cuando el papa Juan Pablo II ofreció una misa el 9 de mayo de 1988 en el Parque Mattos Neto de Salto, el espacio era un enorme descampado a metros de la costa del río Uruguay.

El sumo pontífice ya había visitado los departamentos de Montevideo, Florida y Cerro Largo. Para recibirlo en Salto, se decidió construir un enorme quincho de paja y madera, una estructura que fue levantada por una empresa local.

Tiempo después, un incendio intencional destruyó el quincho. En su lugar se instaló una cruz de mármol de unos 10 metros de altura, como recuerdo de aquel hecho histórico.

Este fin de semana, la Asociación Civil Polska Concordia de Argentina, cuya sede es fronteriza con Salto, instaló un busto del papa Juan Pablo II -de nacionalidad polaca- en el parque.

Allí desarrollaron una misa, recordaron aquella visita papal y marcaron la expectativa por la llegada de León IXV a Uruguay en noviembre.

El busto revitalizó el espacio físico de ese sitio histórico en Salto, pero ahora debe ser devuelto a la ciudad de Concordia porque solamente se consiguió un "permiso provisorio" por parte de la Dirección Nacional de Aduanas.

Misa de la Asociación Civil Polska Concordia en Salto. Foto: Hugo Lemos

"Mandé una carta a la Aduana solicitando que lo dejen pasar de forma definitiva, pero no hubo caso. Ahora la imagen deberá regresar a Concordia para volver a iniciar los trámites y tenerla en Salto de manera definitiva", dijo a El País el obispo de Salto, Arturo Fajardo.

Mientras tanto, celebró la ceremonia realizada por "la manera en la que San Juan Pablo II llevó adelante su obra y su papado, llegando a Salto y dejando una huella imborrable en la comunidad".

La imagen llegó a ser exhibida durante la misa, y significó "un evento muy hermoso y especial, que habla justamente de la hermandad entre los pueblos, algo que, junto a un mensaje de paz y esperanza, es lo que pregonaba Juan Pablo II", añadió.