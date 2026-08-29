Mutualista de Salto desvinculó a médico por atender a una paciente alcoholizado

Luego que un paciente denunciara que un médico del Centro Médico de Salto lo atendiera estando alcoholizado, la institución tomó cartas en el asunto de manera inmediata y desvinculó a dicho profesional de ese centro asistencial.

Según pudo confirmar El País con fuentes de la institución, las autoridades "desvincularon" a dicho profesional, esgrimiendo "razones disciplinarias", luego que se confirmara la denuncia de una paciente por recibir atención de un médico alcoholizado.

La resolución fue adoptada casi de forma inmediata y tuvo carácter inminente, luego de que los hechos denunciados fueran confirmados mediante "procedimientos internos" que se llevaron adelante por la institución, tras recibir la denuncia el domingo 23 de agosto.

Fuentes consultadas por este diario, señalaron que la medida sancionatoria fue "inmediata", por lo cual las autoridades del Centro Médico la concretaron el mismo lunes 24 de agosto, es decir, al día siguiente de ocurridos los hechos.

Además, aclararon que la actuación de las autoridades del Centro Médico de Salto en este caso, "se ajustaron íntegramente a los procedimientos institucionales, fueron inmediatas y garantizaron tanto la seguridad de la asistencia, como la reserva que el caso exige".

Desde la institución señalaron en la misma comunicación que "no brindarán información sobre circunstancias particulares que involucren datos personales de usuarios o de funcionarios, por tratarse de información amparada por la normativa vigente en materia de protección de datos personales y derechos de los pacientes".

Y enfatizaron que "la reserva de los datos personales" relacionados con este caso concreto, "no constituye una omisión frente a la opinión pública", sino por el contrario se trata "del cumplimiento de un deber que es, en sí mismo, una garantía para todos nuestros socios y usuarios".