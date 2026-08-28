Nueva campaña solidaria de Disco a beneficio de la Unidad de Cuidados Intensivos de Niños del Pereira Rossell

Hasta el 20 de setiembre, los locales de Disco en Montevideo, Canelones, Maldonado y San José llevarán adelante una nueva edición de la tradicional campaña solidaria en apoyo al Hospital Pereira Rossell. Este año, los fondos recaudados se destinarán a la adquisición de un Sistema de Monitorización Avanzada para la Unidad de Cuidados Intensivos de Niños (UCIN) del Pereira Rossell, una tecnología médica de última generación destinada a fortalecer la atención de los pacientes más graves.

El nuevo equipamiento permitirá evaluar en tiempo real parámetros críticos de los pacientes, como la oxigenación cerebral regional, la profundidad anestésica y otros indicadores fisiológicos esenciales. De esta forma, contribuirá a detectar precozmente situaciones de extrema gravedad y brindará a los equipos médicos información precisa y en tiempo real para una toma de decisiones más rápida y oportuna.

Su incorporación- que permitirá optimizar el diagnóstico, el monitoreo y la atención integral de los pacientes más graves de la Unidad de Cuidados Intensivos de Niños- también tendrá por objetivo contribuir a disminuir la mortalidad, prevenir complicaciones y mejorar sus posibilidades de recuperación.

“La terapia intensiva pediátrica cumple un rol fundamental no solo para disminuir la mortalidad infantil, sino también para prevenir las secuelas que pueden afectar la vida futura de los niños. Entre ellas, las neurológicas son especialmente relevantes. Por eso, contar con una adecuada monitorización de la función cerebral durante la internación es clave para detectar cambios a tiempo, orientar el tratamiento y brindar una atención más precisa a los pacientes más graves”, señaló Dr. Héctor Telechea, jefe de Unidad de Cuidados Intensivo de Niños (UCIN) del Hospital Pereira Rossell.

Los clientes de Disco pueden sumarse a la campaña realizando un aporte voluntario de $5 al momento de abonar sus compras en cualquier local de la cadena, tanto en las cajas tradicionales como en las Self Check-Out, así como en las compras online.

“Esta campaña tiene un valor especial porque es una iniciativa que construimos desde hace más de 20 años junto a nuestros clientes. Su participación, aporte a aporte, nos ha permitido acompañar distintas necesidades del Pereira Rossell y sostener una colaboración que se renueva cada año. Para nosotros es muy importante poder seguir siendo ese puente entre la solidaridad de nuestros clientes y las necesidades concretas del hospital”, señaló María Inés Lorenzo, responsable de RSE de Grupo Disco Uruguay (GDU).

La campaña forma parte de una alianza de más de dos décadas entre Disco y la Fundación Amigos del Hospital Pereira Rossell, a través de la cual se ha colaborado con diferentes áreas del centro hospitalario, acompañando proyectos o compra de equipamiento destinados a mejorar la atención de niños, niñas y sus familias.

