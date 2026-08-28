"Lo más probable es que sea hacia lo más chicos": ampliarán cobertura de vacunación contra el meningococo

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, anunció este viernes que se ampliarán las edades de cobertura para la vacunación contra el meningococo. Según adelantó la jerarca, la Comisión Nacional Asesora de Vacunas mantuvo en los últimos días una reunión donde se definió este aumento, cuyo anuncio oficial, así como cuáles son las edades comprendidas, tendrán lugar la próxima semana.

"Vamos a aumentar las edades de cobertura, venimos haciendo énfasis en que la adhesión a la vacuna es muy importante", dijo la ministra en una rueda de prensa en el Centro Hospitalario Pereira Rossell. "Lo más probable es que [la vacunación] sea hacia lo más chicos", acotó.

"Hoy [la cobertura] es de 9 a 15 años", detalló. Ante la consulta de si será necesario adquirir más dosis, la ministra dijo que se encuentran "viendo el proceso" y lo realizado con la agenda de vacunación en Montevideo y Canelones, donde hay una mayor cantidad de usuarios.

Cristina Lustemberg. Foto: Estefanía Leal/El País.

"No se puede desperdiciar una vacuna, el gobierno va a garantizar que todos los niños en las edades que estén avaladas tengan la vacuna, no va a haber dificultades en la adquisición", sostuvo.

Menores de edad baleados en el Pereira Rossell

En otro orden, Lustemberg fue consultada acerca de los menores de edad que ingresan con heridas de bala al Hospital Pereira Rossell. La ministra subrayó que se trata de un problema "de los últimos años", que tiene elementos que ha abordado con el ministro del Interior, Carlos Negro, y con el presidente Yamandú Orsi.

Hospital Pereira Rossell Foto: Archivo El País.

"Es de altísima sensibilidad, nosotros desde el punto de vista de la salud pública somos un actor muy importante [en] garantizar que cuando estas cosas suceden, tengan las máximas condiciones de atención", detalló.

La ministra añadió que "el tema del narcotráfico" y la seguridad "es una prioridad para este gobierno". "Realmente cuando hay un niño vinculado en estas situaciones es muy doloroso, tenemos que trabajar como sociedad entera para que esto no suceda", sostuvo.