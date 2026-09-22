De "mi pequeño comunista" a "serás un gran alcalde": el sorpresivo elogio de Donald Trump a Zohran Mamdani

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se reunió este lunes a puerta cerrada en Manhattan con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Durante la reunión, ambos dirigentes dejaron a un lado sus severas discrepancias ideológicas para enfocar la agenda de trabajo en las leyes migratorias que afectan a la ciudad y en la negociación de un multimillonario plan de infraestructura para la construcción de viviendas en Nueva York.

La cita representó la tercera reunión pública entre ambos dirigentes desde que el representante demócrata, de 34 años, asumió el cargo ejecutivo local. Pese a que el mandatario norteamericano había calificado tiempo atrás al jefe del gobierno neoyorquino como "mi pequeño comunista" y "un completo chiflado", el tono del diálogo institucional viró hacia la cordialidad.

"Espero que vayas a ser un gran alcalde. Podré decir que serás uno de los grandes, y has tenido un buen inicio de mandato", afirmó Trump durante una comparecencia conjunta ante la prensa apostada frente a la residencia oficial de Mamdani.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, durante una conferencia de prensa BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Por su parte, el referente demócrata destacó la disposición del gobierno federal para atender las necesidades financieras de la ciudad. "Agradecemos el compromiso del presidente con la ciudad", sostuvo el alcalde de Nueva York al término de la cumbre, en la que se abordó un ambicioso plan orientado a levantar 12.000 soluciones habitacionales. La concreción de dicho proyecto habitacional requerirá un desembolso estimado en US$ 21.000 millones provenientes del presupuesto federal.

En materia migratoria, las conversaciones mantuvieron un perfil de alta firmeza política. El jefe del ejecutivo municipal expresó posturas críticas sobre la decisión de la administración central de eliminar el Estatus de Protección Temporal que amparaba a miles de residentes extranjeros en el marco del plan de deportaciones masivas impulsado por el Poder Ejecutivo. "Ambos hemos hablado de enfoques y creencias muy distintos, y seguiré conversando con el presidente y, francamente, con cualquiera que pueda ofrecer alivio a los habitantes de esta ciudad", puntualizó la autoridad municipal al defender los intereses de la población migrante.

Controversia con la prensa y boicot de cadenas de televisión

El desarrollo de la visita oficial estuvo marcado por fuertes tensiones con medios de comunicación, en virtud de la decisión de la Casa Blanca de vetar el acceso a las coberturas periodísticas a cadenas y portales como CNN, MS NOW y Politico. Esta medida provocó un boicot de transmisión por parte de las principales señales televisivas de la nación durante el despliegue del mandatario en territorio neoyorquino.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, responde a las preguntas de los medios de comunicación mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, permanece a su lado BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Frente a este escenario de exclusión de la prensa, Mamdani enfatizó que todos los periodistas mantenían la libertad de dar cobertura al encuentro en la vía pública. "Es algo en lo que creo: que dialoguemos con todos, independientemente de las opiniones o críticas", aseveró el jefe municipal.

Al ser consultado sobre si los vetos aplicados buscaban desviar la atención pública de los cuestionamientos por el conflicto armado en Irán, el jefe de Estado restó trascendencia a las medidas de protesta adoptadas por las cadenas: "Dijeron que me iban a boicotear, pero nunca me boicotean, así que no me preocupa demasiado".

Con información de AFP