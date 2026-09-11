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Apretón de manos y acusaciones cruzadas: Mamdani y Giulani se encontraron cara a cara en aniversario del 11S

"Habiendo perdido amigos allí y siendo muy cercano a muchas de las familias, me ofende que vaya a venir", había afirmado Giulani días atrás sobre la presencia del alcalde musulmán en el evento.

El País
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11/09/2026, 13:24
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Zohran Mamdani y Rudy Giulani se saludan en evento que recuerda a las víctimas del 11 de Setiembre.
Zohran Mamdani y Rudy Giulani se saludan en evento que recuerda a las víctimas del 11 de Setiembre.
Foto: @Phil_Lewis_ en X.

Zohran Mamdani, actual alcalde de Nueva York, asistió este viernes a un nuevo aniversario de los atentados del 11 de setiembre de 2001. Allí se encontró con Rudy Giuliani, el hombre que estuvo a cargo de la ciudad al momento de los ataques, y que arremetió duramente contra el musulmán durante la previa del evento.

"Habiendo perdido amigos allí y siendo muy cercano a muchas de las familias, me ofende que vaya a venir", había afirmado Giulani en diálogo con Newsmax el pasado domingo. Incluso llegó a comparar a Mamdani con los secuestradores del 11 de setiembre.

“Terror mundial”: la histórica portada de El País tras los atentados del 11S en Estados Unidos

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, durante el evento en conmemoración a las víctimas de los atentados del 11S.
Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, durante el evento en conmemoración a las víctimas de los atentados del 11S.
Foto: Agencia EFE.

Ellos, dijo, "no ocultaban" su hostilidad hacia Estados Unidos, a diferencia del actual alcalde, que, según afirmó, "intenta ocultarla". También aseguró, sin ningún dato que lo respalde, que Mamdani apoya un complot musulmán destinado a "apoderarse de ciertas partes de Estados Unidos y de Europa".

Por su parte, Mamdani publicó el pasado martes miles de documentos que muestran que las autoridades no revelaron todo lo que sabían sobre la toxicidad del aire en la ciudad tras los atentados. "La gente se enfermó porque los líderes en los que confiaban mintieron y les dijeron que era seguro respirar aire tóxico", sostuvo. Los documentos podrían implicar tanto a Giulani como a Michael Bloomberg, alcalde de Nueva York entre enero de 2002 y diciembre de 2013.

Hombre frente al memorial por los atentados del 11S en su aniversario número 25.
Hombre frente al memorial por los atentados del 11S en su aniversario número 25.
Foto: David Dee Delgado/EFE.

Más allá de los entredichos entre ambos dirigentes, las cámaras los captaron saludándose con un apretón de manos durante el evento e intercambiando algunas palabras.

Al evento celebrado en la Gran Manzana asistieron los expresidentes Bill Clinton, George Bush, Barack Obama y Joe Biden. El actual presidente, Donald Trump, eligió acudir al acto celebrado en el Pentágono, en el estado de Virginia, donde el 11 de septiembre impactó un tercer avión en el que murieron 184 personas. Se trata de una decisión inusual para un presidente en funciones.

Donald Trump en el acto conmemorativo por el 11S en el Pentágono
Donald Trump en el acto conmemorativo por el 11S en el Pentágono
Foto: captura de vid

Con información de Agencia EFE, AFP

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