“Terror mundial”: la histórica portada de El País tras los atentados del 11S en Estados Unidos

Con el título “Terror mundial” y una impactante fotografía de las Torres Gemelas derrumbándose, El País dedicó íntegramente su número del 12 de setiembre de 2001 a la cobertura de los atentados terroristas ocurridos un día antes en Estados Unidos.

“El día más terrible que podía temer y presagiar Estados Unidos ocurrió ayer. Las peores pesadillas se hicieron reales”, remarcaba la noticia central del diario con fotografías de la Zona Cero desolada.

El artículo, que ya apuntaba que se había tratado de ataque terrorista planificado desde hacía meses, informaba que un uruguayo de 65 años, Alberto Domínguez, viajaba en uno de los aviones que se estrellaron contra las torres del World Trade Center.

En la tercera página se publicó una infografía con la cronología de lo ocurrido ese “día apocalíptico”.

Infografía publicada en El País el 12 de setiembre de 2001, un día después de los atentados terroristas en EE.UU. Foto: El País

“El mundo testigo quedó preso del horror”

En las páginas centrales del diario del 12 de setiembre de 2001, las fotografías marcaban el contraste de reacciones ante la noticia en diferentes partes del mundo. Mientras en occidente los presidentes condenaron rápidamente los ataques y enviaron un mensaje de unidad y apoyo a Estados Unidos, los canales de televisión en Iraq y Afganistán celebraban los atentados.

En tanto, otra crónica apuntaba cómo el pánico se apoderó de los mercados mundiales. Fueron suspendidas o canceladas las actividades de la bolsa de Nueva York, el dólar estadounidense bajó ante las principales monedas europeas —ya que todavía no había entrado en vigor el euro— y la industria aseguradora sufrió un colapso.

Fotos de antes y después de los atentados a las Torres Gemelas, publicadas en El País el 12 de setiembre de 2001 Foto: El País

Condena al atentado terrorista desde el gobierno y el Parlamento uruguayos

En Uruguay, las autoridades aeronáuticas decidieron suspender desde el mismo 11 de setiembre los vuelos de United Airlines y American Airlines desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Montevideo en ese momento, Marianne M. Myles, convocó a una rueda de prensa para transmitir tranquilidad luego de que la Policía evacuara la Embajada por una amenaza de bomba. En paralelo, el embajador de Uruguay en Estados Unidos, Hugo Fernández Faingold, dio informes sobre la situación de los uruguayos en la zona de la tragedia y Cancillería habilitó líneas de contacto.

El presidente de la República del momento, Jorge Batlle, expresó "su profunda congoja, consternación y solidaridad" por los "aberrantes atentados". el mandatario destacó que estos ataques tendrían "consecuencias económicas y de alcance político" que abarcarían a todas las áreas de la vida de la sociedad.

También el Parlamento tomó parte activa en el rechazo a los ataques terroristas del 11S. La Cámara de Representantes emitió por unanimidad —tal y como quedó registrado en el diario— un voto de condena contra el terrorismo por considerarlo "un atentado a los más altos valores de la civilización". El Senado, por su parte, no se reunió a tratar el tema pero varios de sus integrantes se expresaron a título personal, como fue el caso de José Mujica, Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle Herrera.