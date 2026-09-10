Homenaje a las víctimas del 11-S con show de drones que pintó la silueta de las Torres Gemelas a escala real

Una instalación aérea compuesta por 2.977 drones con luz iluminó el puerto de Nueva York este miércoles para recrear la figura de las desaparecidas Torres Gemelas a escala real.

El despliegue se realizó como homenaje a cada una de las víctimas mortales de los ataques terroristas perpetrados en 2001, a pocos días de cumplirse el 25 aniversario del trágico 11 de setiembre.

La propuesta, denominada "2,977 Lights Over New York Harbor", utilizó tecnología de vuelo avanzada. La obra, producida por la empresa Sky Elements, consistió en una coreografía de drones que se elevó sobre las aguas del puerto y delineó los rascacielos sobre el cielo nocturno neoyorquino.

El inicio del espectáculo no mostró la estructura de manera inmediata. Las luces comenzaron como una constelación dinámica, ascendiendo en forma de espiral antes de tomar la icónica silueta. Según informó ABC7 New York, esta iniciativa fue concebida en diálogo permanente con las comunidades más afectadas, integrando a familiares, rescatistas y sobrevivientes del atentado.

Over New York Harbor, 2,977 drones formed light silhouettes of the World Trade Center's Twin Towers. Each drone symbolized one of the victims of the September 11, 2001 attacks.



The Sky Elements show took place two days before the 25th anniversary of the tragedy: the drone… pic.twitter.com/DGpLqkydo3 — Drone Wars (@Drone_Wars_) September 10, 2026

La propuesta arquitectónica

El diseño buscó transformar el impacto colectivo en un tributo particular para cada víctima. La intervención no pretendió restituir físicamente la masa sólida del World Trade Center, sino que lo hizo mediante puntos separados, asignando una luz específica a cada vida perdida en 2001.

La particular forma de espiral en la que ascendieron los dispositivos estuvo fundamentada en una idea que quedó en los planos. Tal como explicó el medio especializado Designboom, la secuencia representó un guiño al proyecto World Cultural Center planteado por el equipo THINK durante la época de la reconstrucción. Aquella visión proponía espacios cívicos y culturales abiertos en altura, idea que finalmente fue descartada pero que reapareció en este homenaje.

Homenaje con drones por el 11-S. Imagen: New York Post

El despliegue desde Governors Island incluyó una detallada selección sonora con obras de compositores como Philip Glass y Max Richter. También sonó "On the Transmigration of Souls" de John Adams, una obra ganadora del premio Pulitzer que fue concebida precisamente en memoria de quienes fallecieron en los atentados del 11-S.

La memoria colectiva

A 25 años de los hechos que cambiaron a EE.UU., una gran parte de la población no tiene vivencias directas de la tragedia. La exbombero y artista Brenda Berkman, participante del proyecto, destacó en un comunicado la necesidad de llegar a estos grupos: "Veinticinco años después del 11-S, 100 millones de estadounidenses no tienen recuerdos propios de ese día. Espero que este nuevo tributo ayude a aportar perspectiva sobre el 11-S a esa nueva generación".

Homenaje con drones por el 11-S. Imagen: New York Post

Addison Mehr, productor ejecutivo del espectáculo, también hizo hincapié en la necesidad de preservar la memoria intacta. Recalcó que el objetivo fue visibilizar a cada fallecido: "Encendemos el número exacto para ser testigos y recordar cada vida individual".

La obra fue respaldada íntegramente por filantropía privada y contribuciones en especie, bajo el patrocinio de la New York Foundation for the Arts, según detalló Designboom. El homenaje se suma al tradicional Tribute In Light, que anualmente ilumina el cielo nocturno desde el sur de Manhattan, y antecede a los actos oficiales donde participarán exmandatarios en Ground Zero.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.