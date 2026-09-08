Nueva York revela 170.000 páginas de documentos secretos sobre el aire tóxico en la ciudad tras el 11-S

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció este martes la publicación de miles de documentos que muestran que tras el 11-S las autoridades no revelaron todo lo que sabían sobre la toxicidad del aire en la ciudad.

La divulgación se produce en vísperas del 25º aniversario de los atentados del 11 de setiembre de 2001, que causaron la muerte de 2.977 personas en Estados Unidos, en su mayoría por el derrumbe de las Torres Gemelas en Nueva York.

Más de 9.400 personas han muerto a causa de enfermedades relacionadas con su exposición a la zona en los años posteriores, según un programa federal de vigilancia médica.

Ocultamiento de datos sobre el aire tóxico en la Zona Cero

"Son documentos que muestran lo que la ciudad sabía sobre el aire tóxico alrededor de la Zona Cero, cuándo lo supo y cómo actuó para limitar su responsabilidad", dijo el alcalde en una rueda de prensa.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, habla durante una conferencia de prensa sobre la publicación de documentos relacionados con el 11-S en el Ayuntamiento. Foto: MICHAEL M. SANTIAGO/AFP fotos

En más de 170.000 páginas, los documentos abordan problemas de salud, la calidad del aire y la respuesta de las autoridades neoyorquinas a los atentados. Esta será la primera tanda de documentos, pero alcalde adelantó que se compartirán más durante los próximos meses en una página web creada para ello.

Además, Mamdani recordó que en su primer presupuesto incluye 34 millones de dólares destinados a un portal público que proporcione información sobre la respuesta de la ciudad al ataque: "Muchos han impedido deliberadamente la divulgación de este tipo de documentos".

"La única información omitida será la información de identificación personal y las evaluaciones de seguridad de edificios del Bajo Manhattan que, de publicarse hoy, todavía podrían plantear riesgos de seguridad. Nada más será censurado", prometió.

El acuerdo legal con 9/11 Health Watch y las secuelas en la salud

La divulgación forma parte de un acuerdo con 9/11 Health Watch, un grupo de defensa de las víctimas que había emprendido acciones legales para obligar a la ciudad a hacer públicos los documentos.

"Durante 25 años, cuatro diferentes administraciones municipales ocultaron al público, al Congreso de Estados Unidos y al Ayuntamiento documentos que mostraban lo que la Ciudad sabía realmente sobre el peligro de los químicos tóxicos en el Bajo Manhattan y el oeste de Brooklyn tras el derrumbe del World Trade Center, incluso mientras funcionarios de la ciudad seguían transmitiendo al público el mensaje de que el aire era 'seguro y aceptable'", afirmó el director del grupo, Benjamin Chevat, en un comunicado.

Cuando le preguntaron por los nombres de los funcionarios que habían ocultado información al público, Mamdani respondió: "Esto pasa por una multitud de personas en quienes los neoyorquinos han confiado".

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, habla durante una conferencia de prensa sobre la publicación de documentos relacionados con el 11-S en el Ayuntamiento. Foto: MICHAEL M. SANTIAGO/AFP.

"La gente se enfermó porque los líderes en los que confiaban mintieron y les dijeron que era seguro respirar aire tóxico", agregó.

Según el alcalde, miles de trabajadores siderúrgicos, bomberos y empleados de oficina recuerdan el 11 de setiembre "cada vez que respiran con dificultad, que tienen que tomarse una pastilla y cada vez que se les administra otra dosis de quimioterapia".

"Casi 25 años después han muerto más personas por enfermedades relacionadas con el 11 de setiembre que las que murieron el propio día del atentado", lamentó.

Las administraciones de Giuliani y Bloomberg bajo la lupa

Los documentos podrían implicar a dos exalcaldes de Nueva York: Rudy Giuliani, en el cargo en el momento de los atentados, y Michael Bloomberg, desde enero de 2002 hasta diciembre de 2013.

Rudy Giuliani. Foto: Darwin Borrelli/Archivo El País.

Algunos se refieren a debates que mantuvo entonces la administración de Giuliani sobre su responsabilidad legal y los riesgos para la salud, dijo el martes el principal asesor jurídico de la ciudad de Nueva York, Steven Banks.

El portavoz de Giuliani no respondió a la solicitud de comentarios.

Otro documento destaca la información proporcionada por el congresista Jerry Nadler durante el mandato de Bloomberg respecto a las preocupaciones de los residentes del Bajo Manhattan sobre la calidad del aire que estaban respirando.

El equipo de Bloomberg declinó hacer comentarios.

Con información de AFP y EFE.