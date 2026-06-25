Ala socialista avanza en Nueva York y Trump cuestiona a Mamdani: “El alcalde logró que ganen tres comunistas"

Tres candidatos respaldados por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ganaron el martes en las elecciones primarias demócratas para definir los candidatos a la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Mamdani, de 34 años, llegó al cargo en enero impulsado por una ola de apoyo a sus políticas socialistas. Su ascenso pone de relieve el debate interno en el Partido Demócrata sobre si su futuro será centrista o de izquierda, un punto de fricción importante de cara a las elecciones para renovar el Congreso en noviembre.

Brad Lander derrotó en el 10º distrito de Nueva York al titular de dos mandatos Daniel Goldman, tras una campaña centrada en la guerra en Medio Oriente. Lander pidió el fin de la ayuda militar estadounidense a Israel, mientras que Goldman contó con el apoyo de grupos proisraelíes.

Adriano Espaillat perdió su intento de reelección en el distrito 13 frente a Darializa Avila Chevalier, miembro de la organización socialista DSA de Mamdani. Avila Chevalier, que en su momento ayudó a organizar protestas propalestinas en la Universidad de Columbia, nunca ha ocupado un cargo público.

El presidente estadounidense Donald Trump levanta el puño tras recorrer el interior del avión más nuevo de la flota presidencial en la base aérea Andrews el 19 de junio de 2026. ALEX WONG/AFP fotos

En el distrito 7, Claire Valdez, otra candidata respaldada por el alcalde Mamdani, se impuso ante Antonio Reynoso.

En el distrito 12, donde Mamdani no había apoyado a ningún candidato, el nieto de John F. Kennedy, Jack Schlossberg, fracasó en su intento por un escaño en la Cámara.

Schlossberg, de 32 años, es considerado del ala izquierda del Partido Demócrata. Perdió frente a Micah Lasher, un legislador estatal apoyado por el representante saliente, Jerry Nadler.

Por su parte, el presidente Donald Trump reivindicó ayer miércoles la victoria de los candidatos republicanos a los que había respaldado para las elecciones primarias después de que arrasaran los tres aspirantes demócratas apoyados por Mamdani. “El alcalde Mamdani ha conseguido que salgan elegidos tres comunistas convencidos y ha recibido un aplauso sonoro y unánime por parte de los medios de comunicación de noticias falsas. ¡Enhorabuena, señor alcalde!”, escribió Trump en un mensaje en su red social, Truth Social.

Sin embargo, el mandatario aseguró que él acertó “16 de 16”, con lo que, a su juicio, ayudó a “elegir a maravillosos patriotas estadounidenses”.

“Y los medios no dicen ni una palabra”, reprochó el presidente. AFP, EFE