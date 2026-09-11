¿Dónde estaba?, ¿qué hizo?: todas las versiones de Donald Trump sobre su papel tras los atentandos del 11-S

En un acto en homenaje a las víctimas del 11 de setiembre de 2001, el presidente Donald Trump afirmó el martes que dos bomberos lo levantaron y lo alejaron de un edificio aparentemente inestable cuando visitó la zona poco después de los ataques terroristas. Esta fue la última versión de Trump, en constante evolución y a menudo controvertida, sobre sus acciones el 11S y en los días posteriores, cuando trabajaba como promotor inmobiliario en la ciudad de Nueva York.

Trump estaba viendo la televisión la mañana de los ataques, algo que se puede verificar con la cobertura informativa de ese día, pero lo que hizo después ha sido objeto de debate durante mucho tiempo. Dijo repetidamente que llevó consigo a un equipo de construcción al bajo Manhattan y que participó activamente en la limpieza del lugar, una afirmación que ha sido puesta en duda por al menos un exfuncionario de bomberos que participó en las labores de rescate.

El martes, Trump reiteró su afirmación de que, poco después de los atentados, había llevado a un grupo de bomberos a un edificio cercano al lugar donde se encontraban las Torres Gemelas. Según él, dos bomberos corpulentos lo recogieron y lo pusieron a salvo cuando observó que el edificio era inestable.

“Estaba construyendo un gran edificio en Nueva York, y llevé a todo el equipo allí justo después de que esto sucediera”, dijo Trump el martes durante un discurso desde la Elipse. Continuó: “El edificio de United States Steel crujía, crujía muchísimo, y pensamos que se iba a derrumbar. La verdad es que crujía mucho. Crujía. Todavía cruje, pero nunca se derrumbó. Y nunca olvidaré a dos bomberos. Pensábamos que se nos venía encima, y dos bomberos, tipos grandes y fuertes. Y yo no soy precisamente pequeño. Me agarraron del brazo y me dijeron: ‘Tenemos que salir de aquí’. Y literalmente me levantaron. No es fácil. Soy grande. Me levantaron y empezaron a correr conmigo. Yo les dije: ‘Chicos, puedo correr solo’, pero fueron increíbles”.

Las Torres Gemelas de Nueva York aún en pie, largando columnas de humo tras el impacto de los aviones. Foto: AFP

No existe ninguna prueba que respalde la afirmación de Trump de que los bomberos lo pusieron a salvo poco después del ataque. Casi desde el momento en que los aviones impactaron contra las torres, Trump ha intentado posicionarse cerca de las labores de rescate. También ha realizado una serie de declaraciones que despertaron críticas y desacreditaciones, de que los musulmanes en Nueva Jersey estaban celebrando tras el impacto de los aviones.

Al menos un exfuncionario que pasó tiempo en el lugar refutó las declaraciones de Trump sobre su paradero a lo largo de los años. En 2019, Richard Alles, subdirector retirado del Departamento de Bomberos de Nueva York, asistió a una ceremonia en la Casa Blanca donde Trump promulgó una ley que financiaría de forma permanente la atención médica de los trabajadores de emergencia que enfermaron tras los atentados. “Yo mismo pasé muchos meses allí y nunca lo vi”, dijo Alles en una entrevista con The New York Times sobre Trump, poco después de aquella ceremonia. “En aquel entonces era un ciudadano particular. No sé qué papel pudo haber desempeñado”.

El martes, sin embargo, Trump dio la impresión de haber estado en el lugar inmediatamente después del ataque. “Nunca había visto una masa tan increíble de acero y, lamentablemente, cuerpos y todo lo que uno pueda imaginar”, dijo Trump a la multitud, que se había reunido para rendir homenaje a los policías y bomberos que murieron en el ataque, incluido un corredor de bolsa y bombero voluntario llamado Welles Crowther, a quien Trump otorgó póstumamente la Medalla Presidencial de la Libertad.

En respuesta a las preguntas que solicitaban más información sobre la historia de Trump acerca de haber sido llevado en brazos por bomberos, la oficina de prensa de la Casa Blanca envió un video de Trump dando un discurso durante la campaña electoral de 2016.

Atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de Setiembre de 2001 Foto: archivo El País

En ese discurso, Trump dijo que había viajado al antiguo edificio de US Steel, ahora conocido como 1 Liberty Plaza, en el centro de Manhattan con un equipo “un par de días después” de que se derrumbaran las torres del World Trade Center. “Debo decirles con toda honestidad”, dijo Trump, “nunca pensé que podría correr tan rápido”.

En una entrevista con Fox News, emitida antes de la ceremonia del martes, Trump declaró que viajó al lugar de los ataques “muy rápidamente después”. Añadió que él y su equipo “trabajaron arduamente durante mucho tiempo, pero fue terrible y desesperanzador. Fue algo terrible, una verdadera tragedia”.

Una foto suya tomada el 18 de setiembre de 2001 se ha utilizado en un meme que circula ampliamente y que afirma que Trump viajó personalmente a la zona cero con cientos de trabajadores para ayudar a encontrar víctimas. Timothy O’Brien, biógrafo de Trump, dijo que Trump no habría tenido muchos trabajadores disponibles para enviar al lugar, ya que la Organización Trump “tenía una docena de personas trabajando allí” en ese momento.

Barbara Res, vicepresidenta ejecutiva a cargo de la construcción en la Organización Trump, quien dejó la compañía a finales de la década de 1990, dijo que Trump era muy hábil para conseguir cobertura mediática para sí mismo. “Miren, si él hubiera estado allí, escoltado por bomberos y personal de emergencia, sería la noticia principal del Times al día siguiente”, dijo Res. “Él se encargaría de que eso sucediera”. Katie Rogers / The New York Times

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sube al escenario durante un evento en Arlington, Texas Foto: AFP