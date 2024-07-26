Video inédito muestra tomas nunca antes vistas del atentado del 11 de setiembre contra las Torres Gemelas

Daniela Viviana Larrarte Assad, El Tiempo/GDA

Recientemente, un usuario divulgó un video inédito del atentado del 11 de setiembre a las Torres Gemelas en Nueva York, lo que asombró a los internautas, ya que es un material histórico que muestra otro ángulo del atentado.

La grabación fue compartida por Kei Sugimoto, quien tenía 24 años en ese entonces, a través de su canal de YouTube. Sugimoto explicó que filmó el video desde la terraza de un edificio en la 64 St Marks Place en Nueva York, utilizando una Sony VX2000 con teleconvertidor.

El video, de 6 minutos y 16 segundos, documenta una secuencia completa: desde el incendio en la parte superior del World Trade Center tras el impacto de los aviones, hasta el colapso de ambas torres.

"Si no recuerdo mal, corrí a buscar mi cámara de vídeo después de ver el segundo avión estrellarse, sintiendo que no se trataba de un accidente cualquiera”, relató Sugimoto en los comentarios de su publicación.

Asimismo, reveló que quiso compartir este material, ya que arreglando su casa encontró la grabación.

“Estaba limpiando mi armario y encontré cajas llenas de cintas Hi-8, Digital-8 y DV. Al intentar reproducirlas, noté que alrededor de un tercio se habían desmagnetizado con el tiempo y estaban en blanco o sufrían una corrupción importante de los datos”, explicó.

Añadió: “Después de investigar en línea, aprendí que las cintas de video no son inmunes al paso del tiempo, incluso cuando se almacenan en condiciones ideales, así que comencé frenéticamente a digitalizarlas. Por eso estoy subiendo el vídeo ahora”.

La filmación rápidamente acumuló miles de visitas y más de cien comentarios agradeciendo la publicación de este material histórico. “Para aquellos que lo vieron en persona, lo escucharon y lo olieron… videos como este traen muchas emociones”, fue una de las respuestas más destacadas.

A casi 23 años de los ataques del 11 de septiembre de 2001, las personas siguen recordando este suceso que conmocionó al mundo. Ese día, 19 terroristas, en su mayoría saudíes y miembros de la organización Al Qaeda, secuestraron cuatro aviones comerciales. Dos fueron estrellados contra las Torres Gemelas de Nueva York, uno contra el Pentágono en las afueras de Washington, y el cuarto, presuntamente dirigido al Congreso, cayó en un campo en Pensilvania.

Actualmente, la denominada Zona Cero de Manhattan, donde se erigían las Torres Gemelas, se ha convertido en un lugar de peregrinación y homenaje a los fallecidos. Los dos edificios fueron reemplazados por un monumento: una inmensa fuente con forma de piscina cuyas paredes funcionan como suaves cascadas, llevando inscritos los nombres de las 2.753 víctimas del atentado en Nueva York.