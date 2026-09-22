Donald Trump aterriza en las Naciones Unidas: el eje de su agenda y las reuniones bilaterales que mantendrá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició ayer una intensa semana de política exterior que lo llevará de nuevo hoy a la Asamblea General de la ONU, con la guerra en Irán como eje de su agenda, un año después de criticar desde ese mismo foro la incapacidad de Naciones Unidas para resolver conflictos internacionales.

Trump, que viajó ayer a Nueva York para el discurso de hoy martes en la ONU, tiene también previstas varias reuniones con líderes extranjeros, entre ellos un inédito encuentro con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, antes de regresar a Washington para recibir a su homólogo chino, Xi Jinping.

Durante su intervención ante la Asamblea, Trump “abordará la importancia de asegurar que Irán jamás obtenga un arma nuclear, una demanda que no es solo de Estados Unidos sino de la ONU”, declaró en una rueda de prensa telefónica el embajador estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz.

Después, tiene previsto reunirse con los líderes del Consejo de Cooperación del Golfo, que agrupa a aliados de Washington en el golfo Pérsico, para abordar la evolución de la guerra.

El conflicto, lanzado en enero por Estados Unidos e Israel, está a punto de cumplir siete meses sin haber alcanzado su objetivo declarado de derrocar al régimen de los ayatolás. Además, amenaza con pasar factura a los republicanos en las elecciones de mitad del mandato en noviembre, debido al elevado precio del combustible debido a la crisis del petróleo derivada del bloqueo del estrecho de Ormuz.

Pese a la guerra, la Administración Trump aprobó los visados para que la delegación iraní, previsiblemente encabezada por el presidente Masud Pezeshkian, pueda viajar a Nueva York y participar en la semana de alto nivel de la ONU. En cambio, Estados Unidos volvió a denegar el permiso de entrada al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, quien deberá intervenir mediante una declaración pregrabada en video.

El presidente francés, Emmanuel Macron, junto a Jerome Bonnafont, representante ante la ONU, y el canciller Jean-Noël Barrot en la ciudad de Nueva York. Foto: AFP

Agenda diplomática

Trump inició ayer su agenda diplomática en Nueva York con una reunión con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Este hablará “con total franqueza” a su homólogo estadounidense para intentar “orientarle hacia las decisiones acertadas”, principalmente sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, indicaron desde su entorno a la AFP.

El mandatario francés tratará de convencer a Trump de “mantener el apoyo a Ucrania” y de “aumentar la presión sobre Rusia”, añadió ayer esta misma fuente. Macron afirmó en una entrevista al medio de San Pedro y Miquelón La Première que también tendría intención de tratar con Trump para “flexibilizar la relación arancelaria” con Estados Unidos. El presidente francés declaró que se tiene que alcanzar una “solución de paz” para el estrecho de Ormuz que estabilice los mercados.

Hoy, además de dar su discurso y abordar la situación en Irán, Trump prevé exprimir al máximo su jornada con una reunión con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en un momento en el que Washington trata de reactivar las conversaciones de paz con Rusia.

También se verá por primera vez con la mandataria interina venezolana, Delcy Rodríguez, en un acercamiento inédito menos de un año después de la captura de Nicolás Maduro, encarcelado en una prisión neoyorquina situada a pocos kilómetros de la sede de la ONU. (Ver nota aparte)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Foto: AFP

Asimismo, mantendrá un primer encuentro con el primer ministro británico, Andy Burnham, y volverá a reunirse con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

La participación de Trump en la ONU llega después de la dura intervención que pronunció el año pasado ante la Asamblea General, cuando denunció la ineficacia del organismo y lo acusó de no haber contribuido a la resolución de conflictos internacionales.

El mandatario acusó a la ONU de fomentar la migración irregular, de inventar la crisis climática e incluso ironizó sobre los fallos técnicos ocurridos durante su visita, como un teleprompter averiado y unas escaleras mecánicas que dejaron de funcionar.

Asimismo, el año pasado impulsó el llamado Consejo de la Paz para dar seguimiento al plan de paz para la Franja de Gaza, en un intento de restar protagonismo a Naciones Unidas en la gestión del conflicto palestino-israelí.

El presidente de China, Xi Jinping estrecha la mano del presidente de EE.UU., Donald Trump, en el Templo del Cielo en Pekín. Foto: AFP

Visita de Estado de Xi

Trump regresará a la Casa Blanca hoy por la noche para preparar la llegada, mañana miércoles, de Xi Jinping, quien iniciará una visita de Estado de tres días a la capital estadounidense.

El encuentro entre Trump y Xi, el segundo de este año tras el celebrado en mayo en Pekín, busca encauzar una relación lastrada por las tensiones comerciales, el futuro de Taiwán y la carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

Xi, que ha evitado participar en la Asamblea General de la ONU pese a su visita a Estados Unidos, será agasajado por Trump con una cena de Estado en la Casa Blanca el jueves.

El viernes, el viaje de Xi culminará con la visita de ambos a los Archivos Nacionales de Estados Unidos, donde se conservan la Constitución y la Declaración de Independencia del país. EFE. AFP

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, a su llegada al aeropuerto de Teterboro, Nueva Jersey. Foto: AFP

Histórica visita de Delcy Rodríguez

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien hace menos de un año, en octubre de 2025, alertaba de una “amenaza guerrerista” de Estados Unidos en contra de Venezuela para “robar” sus enormes recursos, llegó a Nueva York en la madrugada ayer para participar en la Asamblea General de la ONU, según ella misma informó en su cuenta de X.

El encuentro entre Rodríguez y Trump será el primero entre un gobernante venezolano y uno estadounidense en más de once años, desde la breve reunión que mantuvieron Barack Obama y Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá.

También será la primera visita de un jefe de Estado venezolano a Nueva York desde la última participación de Maduro en una Asamblea General de la ONU, en 2018.