La cuestionada Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela por orden de Trump, asistirá a la Asamblea de la ONU

Algunos de los principales líderes del mundo se reunirán esta semana en la Asamblea General de la ONU, que, además de por la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estará marcada por la prevista visita de la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, y la ausencia de mandatarios como el ruso Vladímir Putin o el chino Xi Jinping. Está previsto que 81 jefes de Estado y 50 jefes de Gobierno, además de vicepresidentes y ministros, intervengan en el debate de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, del 22 al 28 de este mes.

Una de las presencias más esperadas será la de Delcy Rodríguez, que, de confirmarse, será la primera visita de un jefe de Estado de Venezuela desde la de dictador Nicolás Maduro en 2018, quien se encuentra detenido a una prisión a solo unos kilómetros de la ONU.

Siguiendo la tradición, el presidente de Brasil, Lula da Silva, será el primer mandatario en tomar la palabra después del secretario general, António Guterres, y el presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman. Tras él intervendrá Trump, al que Lula, según ha avanzado, le pedirá que no se entrometa en las elecciones presidenciales de Brasil en octubre. Los nuevos presidentes de Perú y Chile, Keiko Fujimori y José Antonio Kast, también tienen previsto viajar a Nueva York, igual que los de Ecuador, Daniel Noboa; Argentina, Javier Milei; y Bolivia, Rodrigo Paz, entre otros. Quien no estará será el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, a quien sustituirá su vicepresidente, José Manuel Restrepo Abondano. Tampoco la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y en su lugar lo hará el canciller, Roberto Velasco Álvarez.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, tomará la palabra en nombre de su país para, previsiblemente, denunciar las presiones de la Administración Trump contra el Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel.

La delegación de Moscú volverá a estar liderada por el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, mientras que la de Pekín la encabeza el vicepresidente Han Zheng.

Gran parte de los líderes europeos se dará cita en Nueva York, donde está previsto que celebren un Consejo de Seguridad sobre la guerra en Ucrania para arropar a su presidente, Volódimir Zelenski, que también asistirá a la cumbre, en un momento en el conflicto escala a una situación peor.

El presidente francés, Emmanuel Macron, intervendrá ante la Asamblea General por última vez en el cargo antes de abandonarlo en 2027, mientras que el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, y el de Hungría, Péter Magyar, lo harán unos meses después de asumir el mandato. Por parte de España tomará la palabra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. No estarán ni el canciller alemán, Friedrich Merz, ni la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

"Legítimo e irrenunciable" Milei reivindicará a las islas Malvinas El presidente argentino, Javier Milei, emprenderá el lunes un nuevo viaje a Nueva York para participar de la 81° Asamblea Anual de la ONU. Se trata de la tercera vez que asistirá al evento y en su discurso destacará la defensa de la soberanía argentina sobre las Malvinas, luego de endurecer las sanciones contra las empresas que operan en la zona. Milei viajará acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller, Pablo Quirno. “En primer lugar, quiero reiterar nuestro reclamo legítimo e irrenunciable sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes que permanecen ocupados ilegalmente”, dijo Mieli en eta asamblea el año pasado. “A pesar de los 80 años que pasaron desde la creación de esta organización, situaciones coloniales como estas siguen sin ser resueltas”, agregó. Fue entonces que completó: “Por lo que invitamos al Reino Unido a reanudar las negociaciones bilaterales”. En 2024, en medio de críticas a la propia ONU, el mandatario sostuvo: “Tampoco la organización ha cumplido satisfactoriamente su misión de defender la soberanía territorial de sus integrantes, como sabemos los argentinos de primera mano, en la relación con las Islas Malvinas”. Milei está por estas horas en plena preparación de su discurso y cuenta, en la redacción, con la colaboración de Santiago Caputo. La Nación (GDA)

Medio Oriente

Gran parte del debate estará centrado en Medio Oriente, un año después de que varios países anunciaran el reconocimiento del Estado palestino y una mayoría aprobara la Declaración de Nueva York para impulsar la solución de los dos Estados.

Este año, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, tampoco podrá intervenir en persona porque EE.UU., país anfitrión, le ha vuelto a denegar el visado. En su lugar, lo hará por videoconferencia.

El Gobierno de Trump, en cambio, sí ha autorizado la entrada de la delegación iraní, que estará liderada por el presidente Masud Pezeshkian.

La Asamblea General de la ONU también se realizará sobre el telón de la elección del próximo secretario general. Más voces dentro del organismo han pedido que la próxima persona al frente de la organización sea una mujer, ya que nunca ha habido una, y que sea de América Latina para cumplir con la norma no escrita de la rotación regional.

En la carrera están la costarricense Rebeca Grynspan, la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett, el argentino Rafael Grossi y la ecuatoriana María Fernanda Espinosa. La chilena Michelle Bachelet anunció ayer que no continuará con su candidatura.

EFE