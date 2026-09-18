Venezuela cerca de cerrar pacto para mover reservas de oro del Banco Central a Reserva Federal de Nueva York

El gobierno venezolano y el grupo de diputados opositores están próximos a llegar, en el ciclo de diálogos actuales, a un acuerdo para que se transfieran las reservas de oro retenidas del banco central, valoradas en 4.000 millones de dólares, del Banco de Inglaterra a la Reserva Federal del Banco de Nueva York, adelantó este viernes el medio especializado Financial Times.

Los 31 lingotes de oro habían sido depositados en 2008 en el Banco de Inglaterra. La Justicia británica le negó a Caracas el acceso a las reservas en 2019, tras no reconocer a Nicolás Maduro como presidente del país latinoamericano.

Los detalles del acuerdo

Según este acuerdo, adelantado al periódico británico por cuatro fuentes en las negociaciones, el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez conseguiría volver a controlar el oro, pero no podría vender inmediatamente las reservas.

Sin embargo, el Ejecutivo sí que podría utilizar este oro como garantía para lograr préstamos con organismos que vayan destinados a financiar gastos, como la reconstrucción tras el doble terremoto del 24 de junio, algo que la propia Rodríguez lleva solicitando desde la tragedia.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la firma de un acuerdo petrolero con EE.UU. en el Palacio de Miraflores. Foto: AFP

Se trataría de un nuevo resultado concreto de este proceso de negociación, en el que participa una parte de la oposición de la Asamblea de 2015, pero no la representada por María Corina Machado y Edmundo González, y que está apoyado por Estados Unidos.

La segunda ronda de diálogos entre el chavismo —representado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez—, y esta oposición liderada por la exdiputada Dinorah Figuera comenzó este jueves en Caracas, después de un primer ciclo finalizado el 12 de agosto, donde ya se lograron acuerdos concretos también sobre estas reservas de oro.

Vista aérea de edificios derrumbados en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 30 de junio de 2026, tras los terremotos. Foto: AFP

Las partes acordaron entonces la renovación completa del Supremo, cuyos jueces son acusados de servir al gobierno, y recuperar activos de la reserva internacional del país depositada en el Banco de Inglaterra, con el fin de atender a las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio.

Agencia EFE