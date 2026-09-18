Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Mundo

Previo a nueva ronda de diálogo con la oposición, gobieno de Venezuela desbloquea sitios informativos censurados

La medida fue recomendada por el programa para la paz y convivencia democrática, una instancia no gubernamental creada por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que gobierna bajo tutela de Washington.

El País
El País
18/09/2026, 03:10
Compartir esta noticia
+ Seguir en
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofrece una conferencia de prensa tras la firma de un acuerdo petrolero con Estados Unidos en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la firma de un acuerdo petrolero con EE.UU. en el Palacio de Miraflores.
Foto: AFP

Varios portales de noticias que llevaban años censurados en Venezuela fueron desbloqueados ayer jueves por el regulador de las telecomunicaciones, y sus directivos celebran haber sobrevivido al silencio digital. El anuncio se hizo horas antes del inicio de la segunda ronda de diálogo político entre el gobierno interino y la oposición, que abordará el tema de la libertad de expresión.

“Hemos podido aguantar, hemos podido inventar, y llegamos vivos hasta este momento”, dijo a AFP el director del portal TalCual, Víctor Amaya, cuyo medio se encuentra bloqueado en internet desde julio de 2024.

Ocho meses después de una intervención estadounidense para capturar a Nicolás Maduro, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) anunció en su página web el “restablecimiento formal del acceso a diversas plataformas y medios de comunicación digitales nacionales e internacionales”.

Periodistas y oenegés denunciaron durante años el bloqueo de portales web como mecanismo de censura, siempre negado por el gobierno de Maduro, acusado de narcotráfico en una corte de Nueva York. Para acceder a esos sitios desde Venezuela había que utilizar un VPN (una conexión cifrada segura).

Trump eliminó a Venezuela de la "lista negra" de países que incumplen con la lucha contra el narcotráfico

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores, en Caracas
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores, en Caracas
Foto: AFP

Para Luis Ernesto Blanco, director editorial de Runrunes, “hay un reconocimiento” de parte de la autoridad reguladora de que “los tenía censurados, básicamente porque quiso, no había una resolución administrativa, una orden judicial que así lo exigiera”.

El director de TalCual, cuyo portal ha sido liberado solo por algunas empresas de telecomunicaciones, se manifestó escéptico de que se quite el bloqueo a todos los medios castigados.

De su lado, NTN24 confirmó temprano que su página web estaba accesible en Venezuela, pero más tarde dijo que la entrada era intermitente; lo mismo reportaron otros medios. También salieron de la lista de censura los medios venezolanos El Nacional, Efecto Cocuyo y El Pitazo. AFP

Señalado como testaferro de Nicolás Maduro se declarará culpable en EE.UU. por cargos de lavado de dinero

¿Encontraste un error?

Reportar
Temas relacionados
VenezuelaAFP
Te puede interesar