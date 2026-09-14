Señalado como testaferro de Nicolás Maduro se declarará culpable en EE.UU. por cargos de lavado de dinero

El empresario colombiano Alex Saab, señalado como una de las figuras clave en el círculo de confianza del ex presidente venezolano Nicolás Maduro, prevé declararse culpable este martes ante un tribunal federal de Miami (Estados Unidos) por cargos de lavado de dinero vinculados a contratos sobrevalorados para la importación de alimentos a Venezuela.

La comparecencia de Saab, de 54 años, está fijada ante la jueza federal Kathleen Williams para una audiencia donde formalizará el cambio de su declaración. Hasta el momento, las cláusulas y los términos específicos del pacto alcanzado entre la fiscalía estadounidense y la defensa permanecen bajo reserva.

El caso contra el empresario se originó a partir de una investigación federal que lo señala de articular una red de blanqueo de capitales mediante el uso de compañías fantasma, facturación alterada y contratos simulados para desviar fondos de programas estatales destinados a la adquisición de suministros básicos desde México y Colombia.

El empresario, cuya trayectoria estuvo marcada por una prolongada batalla legal y diplomática, tiene previsto asumir su culpabilidad ante la justicia norteamericana. Este movimiento procesal reactiva un expediente que ya había sufrido un paréntesis tras su liberación en 2023, cuando fue indultado por la administración de Joe Biden en un canje por prisioneros estadounidenses.

Sin embargo, aquel beneficio no cerró todos los frentes judiciales.

Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade. Foto: EFE

Nuevas líneas de investigación abiertas en Estados Unidos llevaron a su retorno a territorio estadounidense en mayo de 2026, tras una deportación ejecutada por Caracas bajo el gobierno de Delcy Rodríguez y en un contexto de creciente presión desde Washington.

¿Cómo aportaría a la causa de Maduro?

El núcleo de la expectativa actual radica en el impacto que su testimonio pueda tener en otras causas abiertas. Fuentes dijeron a The Associated Press que Saab podría fungir como testigo clave para la Fiscalía, aportando detalles sobre el engranaje financiero y los contratos estatales gestionados durante los años de mayor cercanía con el poder central venezolano.

Esta información adquiere relevancia directa para los tribunales de Nueva York, donde Maduro afronta cargos federales vinculados al narcotráfico. La disposición de Saab a colaborar abriría una ventana para esclarecer circuitos de opacidad administrativa que hasta ahora habían permanecido blindados.

Fotos publica por Nicolás Maduro en redes sociales este domingo 30 de agosto de 2026. Foto: @NicolasMaduro

Todo este tablero judicial se despliega bajo un nuevo pulso geopolítico. El proceso avanza mientras la administración de Donald Trump reorienta su política hacia Venezuela, priorizando el control estratégico y la explotación de los recursos petroleros del país como eje de su relación bilateral.

Por Ana María Rodríguez Brazón, El Tiempo/GDA