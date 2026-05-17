Régimen chavista deporta a EE.UU. a Alex Saab, aliado de Maduro y acusado de lavado de dinero y corrupción

Venezuela deportó ayer sábado hacia Estados Unidos al empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser testaferro del depuesto dictador Nicolás Maduro, informó el Servicio de Migración venezolano en un comunicado.

Saab ya estuvo preso en territorio estadounidense en 2021 por cargos de lavado de dinero y corrupción. Venezuela negoció su liberación en 2023 y lo designó ministro de Industria un año después.

Delcy Rodríguez, que asumió la presidencia interina tras el derrocamiento de Maduro en un operativo de EE.UU. en enero, lo destituyó de sus funciones y circularon rumores de su arresto. La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos, tal como es público, notorio y comunicacional”, detalla el texto.

El traslado de una persona a otro país que lo reclama por algún delito es una extradición, medida prohibida en la Constitución venezolana. La autoridad migratoria afirma que en su lugar se trata de una “deportación”. Saab se vinculó con el régimen venezolano en los últimos años de la gestión de Hugo Chávez, acercó la industria petrolera local a Irán y llegó a manejar una gigantesca red de importaciones para el régimen de Maduro. Estuvo encargado del traslado de alimentos del programa gubernamental conocido como CLAP, salpicado por denuncias de corrupción. Fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a EE.UU. en 2021. La justicia estadounidense lo acusaba de blanquear fondos obtenidos ilegalmente en Venezuela a través de EE.UU.. Venezuela lo calificó de “secuestro” mientras lo defendía como un “héroe”. Finalmente fue excarcelado en 2023 por Washington como parte de un acuerdo que incluyó la liberación de 10 estadounidenses presos en Venezuela.

María Corina Machado Líder opositora viaja a Panamá La líder de la oposición María Corina Machado, hará una visita a Panamá -entre el 22 y el 25 de mayo- para reunirse con los migrantes, así como con el presidente de la nación José Raúl Mulino, y el canciller Javier Martínez-Acha, como parte de una gira. Ya ha visitado España, Portugal, Francia, Países Bajos e Italia. EFE

Banco Mundial

En otros asuntos, el régimen de Venezuela informó que acordó trabajar con el Banco Mundial para definir áreas de cooperación técnica, luego de recibir en Caracas la visita de una delegación que estuvo encabezada por la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del organismo multilateral, Susana Cordeiro Guerra.

“El Gobierno de Venezuela y el Banco Mundial (...) acordaron continuar trabajando conjuntamente para definir las áreas concretas de colaboración técnica, en beneficio del desarrollo económico y social del pueblo venezolano”, dijo un comunicado de la Administración de Delcy Rodríguez.

Con información EFE y AFP