Nicolás Maduro reapareció desde la prisión en Nueva York: las fotos y el mensaje que publicó

Nicolás Maduro reapareció este domingo desde la prisión de Brooklyn donde permanece detenido por Estados Unidos y difundió dos fotografías en las que se lo ve vestido con un chándal gris y haciendo el gesto de la paz con ambas manos. Junto a las imágenes, el depuesto mandatario venezolano aseguró que se encuentra “firme” y envió un mensaje a sus familiares y seguidores.

“Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama”, escribió Maduro en su cuenta de Telegram.

“Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes”, agregó.

Las fotografías fueron publicadas este domingo, aunque, según el registro de la cámara, fueron tomadas el 25 de junio, un día después del doble sismo que dejó más de 6.500 muertos y provocó graves daños en el norte de Venezuela.

En las imágenes, Maduro aparece con un aspecto visiblemente más delgado que antes de su captura. El exmandatario lleva ropa deportiva de color gris y sonríe mientras realiza el gesto de la victoria con las manos.

Fotos publicadas por Nicolás Maduro en redes sociales este domingo 30 de agosto de 2026. Foto: @NicolasMaduro

“Seguiremos fuertes, serenos y confiados: Dios está con nosotros. Dios proveerá. Venezuela renacerá”, concluyó en su mensaje.

Nicolás Maduro está detenido en Nueva York

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en Caracas durante una operación militar estadounidense en la madrugada del 3 enero de 2026 y posteriormente trasladados a Nueva York. Ambos permanecen detenidos en una prisión de Brooklyn mientras enfrentan acusaciones por tráfico de drogas y posesión de armas de fuego, cargos que niegan.

El exmandatario venezolano permanece bajo estrictas condiciones de comunicación. De acuerdo con una fuente cercana a Maduro, no tiene acceso a periódicos ni a internet, aunque puede comunicarse por teléfono con familiares y abogados durante unos 300 minutos al mes, con un máximo de 15 minutos por llamada.

Su hijo, Nicolás Maduro Guerra, afirmó que su padre se encuentra en buenas condiciones y que pasa parte de su tiempo estudiando la Biblia.

Pequeño regalo de amor y esperanza



Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama. pic.twitter.com/Z6u3130arn — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 30, 2026

El mensaje de Maduro llega en medio de un acercamiento entre Venezuela y Estados Unidos

La reaparición del depuesto mandatario ocurre apenas dos días después de que su sucesora, la presidenta interina Delcy Rodríguez, anunciara un acuerdo petrolero que calificó de “histórico” y que permite a empresas estadounidenses operar yacimientos en Venezuela.

Rodríguez sostiene que su gobierno eligió “el camino de la diplomacia” con Washington y manifestó su intención de convertir a Venezuela en una “potencia energética”.

Mientras tanto, Maduro continúa detenido en Estados Unidos a la espera del proceso judicial. A fines de julio, un tribunal federal de Nueva York fijó para el 1 de junio de 2027 el comienzo del juicio contra el exmandatario y su esposa.