La llamativa chaqueta de Delcy Rodríguez al llegar a EE.UU.: llevaba a Mafalda en la espalda

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, llegó este lunes a Estados Unidos para representar a su país en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York. Se espera que este martes se reúna con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

La mandataria aterrizó en el Aeropuerto de Teterboro de Nueva Jersey, donde la recibió su vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, y por el primer viceministro de Exteriores y Comercio Internacional, Oliver Blanco, también vicecanciller para Europa y América del Norte.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la firma de un acuerdo petrolero con EE.UU. en el Palacio de Miraflores. Foto: AFP

Sin embargo, hubo un detalle de su llegada que no pasó desapercibido para los usuarios en redes sociales: que Rodríguez llevaba puesta una chaqueta que en la espalda tenía dibujada a Mafalda, el popular personaje de Quino. El diseño del abrigo llamó la atención porque se sale de lo que suele ser habitual en los encuentros diplomáticos de este nivel. El resto de la chaqueta era sobria y negra; la mandataria también llevaba una bufanda roja en el cuello.

Última hora: Presidenta Delcy Rodríguez llega a la ciudad de Nueva York para representar a Venezuela en la Asamblea de la ONU pic.twitter.com/efzF5uHTMj — Miraflores Al Momento (@MirafloresAM) September 21, 2026

"Venezuela estará presente para llevar su voz"

La última visita de un jefe de Estado venezolano a Estados Unidos fue la de Nicolás Maduro en 2018, quien ahora se encuentra detenido en una prisión a solo unos kilómetros de la ONU, después de que fuera capturado por fuerzas estadounidenses el pasado enero en Caracas durante una operación militar.

Además, se encontraba en el lugar el encargado de negocios de EE.UU. en Venezuela, John Barrett.

Delcy Rodriguez, presidenta interina de Venezuela. Foto: AFP

En su cuenta de X, la mandataria expresó: "Llegamos a Nueva York con la firmeza y la esperanza de un pueblo que cree en el encuentro y la unión entre las naciones".

"En la 81 Asamblea General de las Naciones Unidas, Venezuela estará presente para llevar su voz y defender sus principios, con una agenda de trabajo basada en el respeto, la cooperación y el entendimiento", dijo.

Con información de Agencia EFE