Trump le dio un ultimátum a Irán durante la Asamblea de la ONU: "¿Aniquilo a la República Islámica?"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, brindó este martes su discurso ante la Asamblea General de la ONU. Durante su exposición el mandatario estadounidense tocó distintos temas: como la situación de Groenlandia y México, y el conflicto con Irán.

"Mientras otros han hablado de paz, yo he hecho la paz. Mientras otros han ignorado las amenazas, yo las he enfrentado. Mientras otros han hablado de valentía, Estados Unidos la ha demostrado. Mientras otros han prometido, prometido fortaleza, yo la he utilizado para hacer de Estados Unidos el país más poderoso del mundo", declaró.

Donald Trump durante Asamblea General de la ONU. Foto: Agencia EFE.

"¿Los empujo al infierno sin ninguna posibilidad de sobrevivir?"

"Debo tomar una gran decisión", expresó el mandatario sobre Irán. "¿Alcanzar un acuerdo con Irán que le permita reconstruirse (...) o aniquilo a la República Islámica y lo hago rápidamente?", prosiguió el mandatario.

Trump #UNGA: “Tengo que tomar una importante decisión. ¿Se llegará un acuerdo con Irán que les permita crear un país mejor, tal vez uno de los más grandes de Oriente Medio? ¿O aniquilo la República Islámica y lo hago rápidamente, sin darles jamás la oportunidad de matar de nuevo?… pic.twitter.com/Xzd66Ekdvf — Dori Toribio (@DoriToribio) September 22, 2026

"¿Los empujo al infierno sin ninguna posibilidad de sobrevivir y sin esperanza de alcanzar grandeza alguna en el futuro o para las próximas generaciones?", agregó.

El mandatario añadió que cree que habrá un acuerdo después de las elecciones porque los iraníes "están esperando para ver" cómo le va a Trump en las elecciones.

Durante su intervención, aseguró además que la Armada estadounidense ha escoltado recientemente más de 1.000 millones de barriles de petróleo por el estrecho de Ormuz, donde, a pesar del bloqueo iraní, dijo que "está fluyendo más petróleo que en cualquier otro momento desde el inicio de la guerra".

Bases militares en Groenlandia

Por otra parte, Trump aseguró este martes que su país comenzará "de inmediato" a construir dos grandes bases militares en Groenlandia según el acuerdo recién alcanzado con las autoridades de la isla y Dinamarca.

"Iniciaremos de inmediato el proceso para desarrollar una importante presencia militar en las ubicaciones adecuadas. Construiremos dos bases militares de gran envergadura", anunció Trump en su discurso.

Groenlandia. Estados Unidos anunció que impedirá la instalación de bases rusas y chinas en la isla.

Guerra entre Ucrania y Rusia terminará "más rápido de lo que la gente piensa"

"Estamos trabajando muy estrechamente con los líderes de Rusia y Ucrania, y lograremos resolver ese asunto. Creo que ocurrirá más rápido de lo que la gente piensa", declaró Trump.

El mandatario insistió en que están muriendo "25.000 jóvenes, la mayoría soldados" al mes en los frentes del conflicto. "Miro esas imágenes del campo de batalla y, sinceramente, ya no quiero verlas; es algo espantoso. 25.000 al mes, en ambos bandos", aseguró.

Bombardeo ruso sobre territorio ucraniano. Foto: AFP

A su vez, Trump recordó que la semana pasada aprobó una nueva ley aprobada por el Congreso e impulsada por el senador republicano recientemente fallecido Lindsey Graham que permite a la Casa Blanca imponer aranceles para castigar a todo país que comercie con Rusia o con Irán.

"(La ley) me otorga amplias facultades en materia de aranceles, y, de ser necesario, tendré que hacer uso de ellas", añadió el magnate neoyorquino.

Trump amenaza con utilizar la fuerza militar en América Latina

Trump amenazó con usar la fuerza militar en Latinoamérica si ve amenazados sus intereses.

"Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra el país se afiancen en ningún lugar del continente americano. Y, si es necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual para proteger los intereses nacionales de Estados Unidos", afirmó. También acusó a México de ser el "epicentro" del narcotráfico y exigió al Gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum "recuperar el control" de su territorio.

Claudia Sheinbaum habla en su conferencia de prensa diaria del 14 de julio del 2026. Foto: AFP

"México es el epicentro de la violencia de los carteles. Lamentablemente, es inaceptable que Estados Unidos comparta una frontera de 2.000 millas con un territorio controlado por carteles enemigos. Por lo tanto, México debe recuperar el control de su territorio de manos de los enemigos de la humanidad", agregó.

El mandatario también advirtió que "Cuba caerá". "El comunismo nunca llegará a Estados Unidos, pero la libertad llegará a Cuba", dijo.

"El régimen comunista está bajo una fuerte presión, la más fuerte que haya conocido jamás" explicó, en alusión al bloqueo petrolero y a las sanciones contra el régimen.

Los dichos del mandatario provocaron que la delegación de Cuba abandonara la sala.

La delegación de Cuba abandona la sala cuando el presidente de Estados Unidos @POTUS dice que "Cuba es un Estado absolutamente fallido".



"Está fracasando como nunca antes y acabará cayendo.

Marco Rubio está llevando a cabo una negociación".#UNGA pic.twitter.com/uxBIur4V5e — Noticias ONU (@NoticiasONU) September 22, 2026

Con información de Agencia EFE, AFP