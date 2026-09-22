Incertidumbre, paridad y final abierto: qué dice la última encuesta sobre las elecciones en Brasil

El presidente y candidato a la reelección Luiz Inácio Lula da Silva y el aspirante Flávio Bolsonaro se hallan en empate técnico a menos de dos semanas de las elecciones, según una encuesta publicada ayer.

Lula obtiene un 37% de las intenciones de voto de cara a la primera vuelta del 4 de octubre, frente al 33% de Bolsonaro, con un margen de error de dos puntos porcentuales hacia arriba o hacia abajo, apuntó la encuestadora Quaest.

El presidente sube un punto respecto a la medición de la semana pasada, mientras que el senador Bolsonaro lo hace dos. Si se compara con inicios de setiembre, la intención de voto de Bolsonaro ha aumentado cuatro puntos y la de Lula se ha mantenido estable. Les siguen a una distancia considerable el psiquiatra Augusto Cury, con un 6%, y el exgobernador del estado de Goiás Ronaldo Caiado, con un 4%.

Al mismo tiempo, un 8% de los entrevistados se declara indeciso y un 7% dice que no votará o que lo hará en blanco. Para la segunda vuelta, que se celebrará el 25 de octubre si nadie consigue mayoría en primera, Bolsonaro aparece con el 42% de las intenciones de voto y Lula con el 41%, también en empate técnico.

La publicación de esta última encuesta se da después de una semana desastrosa para la Corte Suprema del país, inmersa en una grave crisis interna por el escándalo del Banco Master. Por otro lado, la leve mejora de Lula en la encuesta ocurre después del anuncio de un aumento del 15% en el monto del Bolsa Familia. EFE