¿Cuántos aprueban y desaprueban a Lula en Brasil antes de las elecciones? Esto dice Datafolha

Una encuesta de Datafolha publicada en las últimas horas revela que el 50% de los brasileños desaprueba la gestión de Luis Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores, de Brasil). Por otro lado, el 48% aprueba su administración.

El sondeo, encargado por Globo y el periódico Folha de S.Paulo, se realizó entre el 15 y el 16 de septiembre y tiene un margen de error de 2 puntos porcentuales. El nivel de confianza de la encuesta es del 95%.

El panorama se mantuvo estable en comparación con la última encuesta, publicada la semana pasada. El índice de aprobación del gobierno de Lula se mantuvo en el 50%, y su índice de aprobación individual fue del 47%, aumentando un punto porcentual en esta nueva ronda de investigación.

El cuestionario no midió el impacto del anuncio del gobierno federal de reajustar el programa "Bolsa Familia" en un 15%.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante la apertura del I Foro de Rectores Brasil-África Foto: Andre Borges/EFE.

Al ser consultados sobre su valoración del gobierno de Lula, el 42% respondió que la administración de Lula es mala o pésima, porcentaje que se mantiene sin cambios respecto a la encuesta anterior.

Otro 34% calificó al gobierno como excelente o bueno, dos puntos porcentuales más que la semana pasada. Un 23% más lo consideró regular, y el 1% no supo responder.

Por: Felipe Grinberg, O Globo/GDA