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¿Cuántos aprueban y desaprueban a Lula en Brasil antes de las elecciones? Esto dice Datafolha

El sondeo muestra un 50% de rechazo frente a 48% de respaldo, mientras 42% califica la gestión como mala o pésima y 34% como buena o excelente.

El País
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18/09/2026, 09:28
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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, gesticula durante la firma de un decreto que establece el protocolo nacional para emergencias cardiovasculares en el Palacio de Planalto en Brasilia.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el Palacio de Planalto en Brasilia.
Foto: AFP

Una encuesta de Datafolha publicada en las últimas horas revela que el 50% de los brasileños desaprueba la gestión de Luis Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores, de Brasil). Por otro lado, el 48% aprueba su administración.

El sondeo, encargado por Globo y el periódico Folha de S.Paulo, se realizó entre el 15 y el 16 de septiembre y tiene un margen de error de 2 puntos porcentuales. El nivel de confianza de la encuesta es del 95%.

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El panorama se mantuvo estable en comparación con la última encuesta, publicada la semana pasada. El índice de aprobación del gobierno de Lula se mantuvo en el 50%, y su índice de aprobación individual fue del 47%, aumentando un punto porcentual en esta nueva ronda de investigación.

El cuestionario no midió el impacto del anuncio del gobierno federal de reajustar el programa "Bolsa Familia" en un 15%.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante la apertura del I Foro de Rectores Brasil-África
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante la apertura del I Foro de Rectores Brasil-África
Foto: Andre Borges/EFE.

Al ser consultados sobre su valoración del gobierno de Lula, el 42% respondió que la administración de Lula es mala o pésima, porcentaje que se mantiene sin cambios respecto a la encuesta anterior.

Otro 34% calificó al gobierno como excelente o bueno, dos puntos porcentuales más que la semana pasada. Un 23% más lo consideró regular, y el 1% no supo responder.

Por: Felipe Grinberg, O Globo/GDA

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