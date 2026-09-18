¿Cuántos aprueban y desaprueban a Lula en Brasil antes de las elecciones? Esto dice Datafolha
El sondeo muestra un 50% de rechazo frente a 48% de respaldo, mientras 42% califica la gestión como mala o pésima y 34% como buena o excelente.
Una encuesta de Datafolha publicada en las últimas horas revela que el 50% de los brasileños desaprueba la gestión de Luis Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores, de Brasil). Por otro lado, el 48% aprueba su administración.
El sondeo, encargado por Globo y el periódico Folha de S.Paulo, se realizó entre el 15 y el 16 de septiembre y tiene un margen de error de 2 puntos porcentuales. El nivel de confianza de la encuesta es del 95%.
El panorama se mantuvo estable en comparación con la última encuesta, publicada la semana pasada. El índice de aprobación del gobierno de Lula se mantuvo en el 50%, y su índice de aprobación individual fue del 47%, aumentando un punto porcentual en esta nueva ronda de investigación.
El cuestionario no midió el impacto del anuncio del gobierno federal de reajustar el programa "Bolsa Familia" en un 15%.
Al ser consultados sobre su valoración del gobierno de Lula, el 42% respondió que la administración de Lula es mala o pésima, porcentaje que se mantiene sin cambios respecto a la encuesta anterior.
Otro 34% calificó al gobierno como excelente o bueno, dos puntos porcentuales más que la semana pasada. Un 23% más lo consideró regular, y el 1% no supo responder.
Por: Felipe Grinberg, O Globo/GDA
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