¿Quién ganaría la segunda vuelta de las elecciones en Brasil? Así están Bolsonaro y Lula en las encuestas

El senador brasileño Flávio Bolsonaro y el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva están técnicamente empatados en su carrera para convertirse en el próximo presidente de Brasil en las elecciones de octubre, según la encuesta Atlas/Bloomberg publicada este jueves.

El escenario para la primera vuelta deja a Lula da Silva con 44,1% de los votos y a Bolsonaro con 41,7%. Si la segunda vuelta se celebrara este jueves, Lula quedaría 0,4 puntos por detrás de Bolsonaro, con 46,8% y 47,2%, respectivamente.

2⃣ Cenários de 2º turno



Lula está numericamente atrás de Flávio por 0,4pp, em um empate técnico, mas voltou a abrir vantagens sobre os demais candidatos em cenários de segundo turno. pic.twitter.com/H68dn1658d — AtlasIntel BR (@atlaspolitico) September 17, 2026

La encuesta también marca que el actual presidente volvió a abrir ventaja sobre los demás candidatos presidenciales en caso de que hubiera balotaje.

“También hay un empate técnico en la percepción sobre qué resultado causa más preocupación, con la reelección de Lula con 46,6%, la victoria de Flávio Bolsonaro con 46,2% y un escenario en que ambos preocupan igualmente con 7%”, agrega la encuesta.

4⃣ Preocupação com o resultado



Há também um empate técnico na percepção sobre qual resultado causa mais preocupação, com a reeleição de Lula para 46,6%, a vitória de Flávio Bolsonaro para 46,2% e um cenário em que ambos preocupam igualmente para 7%. pic.twitter.com/j269M0UakH — AtlasIntel BR (@atlaspolitico) September 17, 2026

Otro sondeo da ventaja a Flávio Bolsonaro

El sondeo de la firma Quaest, contratado por O Globo y la televisión Globo, muestra al hijo del expresidente Jair Bolsonaro con un 42 % de intención de voto, frente al 40 % de Lula, con lo que ambos candidatos siguen empatados dentro del margen de error, que es de dos puntos.

En la primera vuelta, que se celebrará el 4 de octubre, Lula aparece con un 36 % de la intención de voto, frente al 31 % de Bolsonaro, lo que supone dos puntos menos de diferencia en relación a otro sondeo de la misma firma publicado hace siete días.

Flávio Bolsonaro ha ido recortando distancias con Lula en las últimas semanas y, por primera vez, aparece por delante en un hipotético balotaje, que se celebraría si ningún candidato supera el 50 % de los votos en la primera vuelta.

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Foto: OGlobo/GDA

La encuesta se realizó entre el jueves y domingo de la semana pasada, en un momento en el que la campaña electoral se vio impactada por las revelaciones del caso de corrupción que tiene en su eje al Banco Master, que salpicó a políticos y jueces, generando una crisis sin precedentes en el Tribunal Supremo.

El escenario electoral está polarizado entre Lula y Bolsonaro, que acaparan la gran mayoría de la intención de voto y mantienen una gran distancia con el resto de aspirantes, entre los que se destaca el psicólogo y escritor Augusto Cury, con el 7 %.

Quaest entrevistó a 2.004 electores entre los días 10 y 13 de septiembre en todo el país para elaborar el sondeo, que tiene un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95 %.

Con información de EFE