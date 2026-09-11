Lula lidera la intención de voto con el 39% pero Flávio Bolsonaro acorta distancias con un 35%, según encuesta

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que aspira a la reelección en las presidenciales del próximo octubre, permanece al frente de las encuestas con el 39% de la intención de voto, pero el senador Flávio Bolsonaro, su principal rival, lo escolta con el 35% y sigue reduciendo distancia.

El mandatario progresista subió un punto porcentual respecto al 38% que registraba hace una semana, mientras que el hijo primogénito del expresidente Jair Bolsonaro sumó dos puntos, desde el 33% previo, según el sondeo divulgado este viernes por la firma Datafolha.

La encuesta también confirmó que, por detrás de Lula y de Bolsonaro, el escritor Augusto Cury, del partido centrista Avante, se consolidó como el tercero en la disputa con una intención de voto del 6%. Sin embargo, Cury perdió dos puntos porcentuales frente a la encuesta anterior, que lo posicionaba en el 8%.

Augusto Cury, candidato a la presidencia de Brasil. Foto: Maria Isabel/OGlobo

Le sigue el exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado, aspirante por el centroderechista Partido Social Democrático (PSD), con un 4%; el ultraderechista Renan Santos, del partido Misión, con un 3%, y el exgobernador de Minas Gerais Romeu Zema, del partido derechista Novo, con un 2%.

En la simulación para una eventual segunda vuelta, Lula obtendría un 46% de los apoyos frente a un 44% de Bolsonaro. Estos resultados mantienen a ambos candidatos en un empate técnico dentro del margen de error del sondeo, que es de dos puntos porcentuales.

La encuesta de Datafolha entrevistó a 2.002 electores entre el martes y el jueves de esta semana, bajo el impacto de la crisis institucional que se desató dentro del Tribunal Supremo.

El trabajo de campo concluyó antes de que este viernes se revelara que Flávio Bolsonaro está siendo investigado desde julio en un caso sobre la presunta financiación ilegal de 'Dark Horse', la película biográfica sobre su padre.

EFE