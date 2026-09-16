Supremo abre inédita sesión con Moraes en la mira: reunión tuvo momentos de tensión y acusaciones cruzadas

El Supremo Tribunal de Brasil empezó a examinar ayer martes si investiga a uno de sus jueces, Alexandre de Moraes, por presuntos vínculos con un banquero preso por estafa, en medio de una crisis inédita que ha eclipsado la campaña hacia las presidenciales.

En concreto, el Supremo examina el informe de la Policía Federal (PF) que identifica 52 mensajes enviados por el exbanquero Daniel Vorcaro, propietario del Banco Master, a Moraes. El análisis reúne en sesión plenaria a ministros designados por distintos presidentes de la República, quienes adoptan posturas diversas respecto al manejo del caso.

Y el propio Moraes, que lideró el juicio que en 2025 terminó en la condena del expresidente Jair Bolsonaro por golpismo, participa de esta plenaria retransmitida por televisión y en vivo en YouTube.

La crisis está relacionada directamente con Vorcaro, cuyos dudosos vínculos con el poder salpican a jueces, diputados y hasta al candidato conservador Flávio Bolsonaro, rival del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en los comicios de octubre.

En el máximo tribunal, el llamado caso Master, en alusión al banco de Vorcaro liquidado tras un fraude masivo a sus clientes, desató una guerra interna sin precedentes.

El juez André Mendonça ordenó publicar un informe policial que reveló mensajes de Vorcaro a un número atribuido a Moraes para pedir ayuda en la investigación en su contra.

El banquero Daniel Vorcaro, del Banco Master, y el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Foto: O Globo/GDA



El magistrado denunció a su vez a Mendonça, nombrado por Jair Bolsonaro durante su presidencia, por supuesto abuso de autoridad.

La investigación fue “deliberadamente orientada” por Mendonça para “montar una verdadera farsa incriminatoria con finalidad político-electoral”, acusó Moraes en un pedido para anular el proceso enviado al presidente del tribunal, Edson Fachin.

Fachin, nombrado en 2015 por la entonces presidenta Dilma Rousseff, ahijada política de Lula y quien le sucedió en el poder, citó a los magistrados para examinar la validez del informe policial y decidir eventualmente la apertura de una investigación contra Moraes.

“El país está observando esta corte. La Historia también mirará hacia este momento”, dijo Fachin en la apertura de la sesión al definir este periodo como “difícil”.

La sede de la corte en Brasilia reforzó fuertemente la seguridad con drones, policías armados, perros antiexplosivos e inclusive un helicóptero sobrevolando el área.

El magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, asiste a una audiencia en la sede del tribunal en Brasilia Foto: AFP

Sesión agitada

Pese al esfuerzo del presidente del tribunal por avanzar en el debate, la sesión se vio inmersa nada más empezar en sendas cuestiones de orden, condimentadas con una buena dosis de insultos.

Moraes tomó la palabra para cargar contra la supuesta subjetividad de su colega Mendonça. “Tengo testigos”, dijo, sobre los supuestos abusos del colega, a quien acusó de “estar al servicio” de aquellos que trataron de dar un golpe de Estado en 2022 bajo las órdenes de Bolsonaro.

Mientras tanto, Mendonça, exclamaba “¡mentira, mentira, mentira!” y decía que ni se molestaría en responder.

Luego fue el turno de Gilmar Mendes, aliado de Moraes, de acusar a Mendonça a pleno pulmón de ser un “aprendiz de hechicero”, un “indecente” y de “no merecer respeto”, al querer favorecer a un bando en los comicios de octubre.

“Es evidente la conducción electorera de las investigaciones, personas decentes no hacen eso”, afirmó Mendes.

El juez del Andre Mendonca en audiencia sobre la investigación de los supuestos vínculos entre Alexandre de Moraes y el banquero Daniel Vorcaro. Foto: AFP

Mendonça, también con tono exaltado, saltó de nuevo al ring para tachar a su colega de ser “liviano”.

“No me apunte con el dedo, que no soy cualquiera”, amenazó.

Por fin, Fachin retomó la palabra para determinar un receso momentáneo, antes de que sean discutidas las cuestiones de orden presentadas por los aliados de Moraes en el tribunal.

Los magistrados deberán decidir si se distribuye por sorteo el caso del magistrado y si este se juzga junto con otro involucrando a Mendonça en un supuesto abuso de poder.

Dos integrantes del tribunal, José Antônio Dias Toffoli y Kassio Nunes Marques, afirmaron ayer que preferían no participar en el juicio, tras haber sido salpicados por el escándalo del Banco Master.

La composición actual incluye ministros designados por cinco presidentes: Fernando Henrique Cardoso, Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer y Jair Bolsonaro.

Lula fue quien más nombramientos realizó en la Corte Suprema entre los presidentes elegidos tras la redemocratización, pero solo cuatro de sus designados permanecen actualmente en el tribunal.

En tanto, el equipo de campaña de Lula permanece atento. La valoración es que, si los ministros no deciden abrir una investigación para esclarecer la relación entre Moraes y Vorcaro, la imagen de Lula inevitablemente se verá perjudicada. EFE, AFP, O GLOBO

El magistrado presidente Edson Fachin durante una audiencia por los presuntos vínculos entre Alexandre de Moraes y el banquero Daniel Vorcaro. Foto: AFP

Las frases destacadas

Alexandre de Moraes: “Tengo testigos. (André Mendonça) trabaja para un grupo político que quería dar un golpe de Estado en este país. Repito: todo lo que se hizo, esta investigación fraudulenta en mi contra, comenzó hace mucho”.

André Mendonça: “Hoy tenemos una fuerza policial federal paralela, una fuerza policial federal paralela que vigila a los ministros. No crea que está a salvo, ministro”, dijo Mendonça refiriéndose al juez Alexandre de Moraes.

Flávio Dino: “Eres una persona bienintencionada, un hombre íntegro, pero incluso las personas bienintencionadas cometen errores”, dijo Dino a Fachin sobre su decisión de apartar a Mendonça del caso Master.

Edson Fachin: "No se juzga a las personas, sino los hechos y las cuestiones legales (...) El desacuerdo es legítimo, la confrontación personal no lo es. Y la decisión corresponde al tribunal en pleno, no a un ministro en particular”.