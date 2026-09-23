¿Quién ganará las elecciones en Brasil? Encuesta muestra giro entre Lula y Flávio Bolsonaro

Luiz Inácio Lula da Silva vuelve a estar a la cabeza en una encuesta reciente sobre las elecciones en Brasil, en un eventual escenario de segunda vuelta contra Flávio Bolsonaro. Se trata de un giro relevante en los estudios que realiza Atlas/Bloomberg, que de todas formas muestra un panorama parejo y competitivo de cara a los comicios del 4 de octubre y del balotaje del 25 del mismo mes.

El estudio de opinión pública se hizo en base a 5.015 respuestas y señala que tiene un margen de error de +-1%. Se realizó entre el 17 de setiembre y el 22 de setiembre, es decir que concluyó este martes, a solo 12 días de la primera vuelta.

Lo primero que muestra el estudio es el nivel de aprobación del desempeño como presidente de Lula, quien va por la reelección: 53% lo desaprueban y 45,4% lo aprueban. Su gobierno es mal visto por el 50,9% y bien valorado por el 40,4%.

Qué dice la última encuesta de Atlas/Bloomberg para la primera vuelta

De cara a la primera vuelta del 4 de octubre, Lula aparece a la cabeza con el 45,8% y Bolsonaro está segundo con el 43,5%. Por detrás aparecen candidatos como Renan Santos con 4,5%, Augusto Cury con 2,1%, Ronaldo Caiado con 1,3% y Zema con 0,9%.

Si se despejaran los votos en blanco y anulado y las respuestas de quienes no saben aún a quién votar, Lula tendría 46,3% y Bolsonaro 43,9%.

En este caso la tendencia se mantiene porque Lula siempre estuvo primero de cara a la primera vuelta y Bolsonaro segundo.

Candidatos. Uruguay atento a los impactos de los resultados de las elecciones en Brasil el 4 de octubre. Foto: AFP fotos

Casi empate, pero con un giro a favor de Lula contra Bolsonaro

En donde sí hubo un giro es en el escenario de segunda vuelta. Lula aparece con 47,7% contra Bolsonaro, que tendría 47,4%. Contando solo votos válidos, el resultado sería 50,2% contra 49,8%.

En la medición anterior, una semana atrás, Bolsonaro es quien iba a la cabeza con 47,2% contra 46,8% de Lula. Y una semana antes también Bolsonaro lideraba con 46,4% contra 46,2% de Lula. De todas formas, la diferencia entre ambos candidatos es inferior al margen de error, lo que muestra un escenario de clara paridad y totalmente abierto.

Hay otra pregunta clave que se realizó en esta encuesta y es cuál de los posibles resultados provoca más miedo o preocupación. El 47,3% respondió que el escenario que más miedo o preocupación le genera es la reelección de Lula, mientras que 46% respondió el triunfo de Bolsonaro.

Ya en la encuesta anterior daba más miedo la reelección de Lula que la elección de Bolsonaro, pero por un escaso margen que ahora se amplió a 1,3 puntos porcentuales.