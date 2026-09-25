Alberto Fernández compartió un spot de Lula da Silva y recordó su polémica frase sobre los brasileños

El expresidente argentino Alberto Fernández volvió a referirse a una de las frases más polémicas de su presidencia luego de compartir un spot de Lula da Silva que habla sobre el origen de los brasileños y la selva amazónica.

El exmandatario compartió en sus redes sociales el nuevo video de campaña de Luiz Inácio Lula da Silva. La pieza comienza con imágenes de la Amazonia y relata que, cuando los portugueses llegaron a Brasil en 1500, se encontraron con la selva y con las personas que ya habitaban ese territorio.

🙄 No más preguntas señor juez 🇦🇷🇧🇷 https://t.co/qXC4rTsYq1 — Alberto Fernández (@alferdez) September 25, 2026

El spot establece además un juego entre las palabras “selva” y “Silva”, uno de los apellidos más extendidos de Brasil. Luego de que un periodista relacionara ese mensaje con la polémica declaración que Fernández había realizado durante su presidencia, el dirigente argentino replicó la publicación.

“No más preguntas, señor juez”, escribió Alberto Fernández al compartir el mensaje. De esta manera, volvió a poner en escena sus dichos de junio de 2021, cuando aseguró durante un acto oficial que “los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos”.

Expresidente argentino Alberto Fernández durante una cumbre del Mercosur en 2023. Foto: Nelson Almeida/AFP.

La polémica frase de Alberto Fernández por la que pidió disculpas

La declaración había sido realizada el 9 de junio de 2021 durante un encuentro en la Casa Rosada con el entonces presidente de España, Pedro Sánchez. Fernández buscaba destacar los vínculos históricos entre la Argentina y Europa cuando pronunció la frase que rápidamente generó repercusiones y críticas en Brasil.

En ese momento, el entonces mandatario sostuvo que estaba citando al escritor mexicano Octavio Paz. Sin embargo, sus palabras coincidían parcialmente con la canción “Llegamos de los barcos”, de Litto Nebbia. Tras las repercusiones, Fernández publicó un mensaje en redes sociales en el que afirmó que no había querido ofender a nadie y reivindicó la diversidad argentina.

Cuando Alberto Fernández aseguró que "los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos" pic.twitter.com/19pXvRnYEz — Nico Nicolli (@nicoo_ncl) November 20, 2023

El nuevo spot de campaña de Lula está centrado en la soberanía brasileña y fue difundido de cara a las elecciones presidenciales de octubre. La pieza también cuestiona la injerencia extranjera sobre Brasil y termina con una aparición del mandatario, quien afirma: “Brasil tiene un único dueño: el pueblo brasileño”.