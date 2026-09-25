Lula o Flávio Bolsonaro, ¿quién ganará en Brasil? Qué dicen las últimas encuestas

Una encuesta de Datafolha publicada este jueves 24 de setiembre, diez días antes de la primera vuelta de las elecciones en Brasil, indica que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) y Flávio Bolsonaro (PL) están técnicamente empatados en una simulación de segunda vuelta. Lula ahora aparece con el 47%, mientras que Flávio obtiene el 45%. Los votos en blanco y nulos suman el 7% en este escenario, mientras que el 1% no sabía o no quería responder. El margen de error es de dos puntos.

En la ronda anterior, publicada el día 17, Lula apareció con un 46% en la simulación de la segunda ronda contra Flávio, que obtuvo un 44%.

Esta es la primera encuesta realizada por Datafolha después de que Lula anunciara un aumento del 15% en las prestaciones de Bolsa Família la semana pasada, y después del discurso del presidente en la Asamblea General de la ONU, en el que formuló una serie de críticas a lo que denominó "interferencia externa en los procesos electorales", una referencia velada al apoyo de los aliados del presidente estadounidense Donald Trump a Bolsonaro.

Otros escenarios para las elecciones en Brasil

Lula obtiene resultados similares en otros escenarios de segunda vuelta simulados por Datafolha, con las candidaturas de Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo), Renan Santos (Missão) y Augusto Cury (Avante). Sin embargo, el cuarteto parece lejos de poder superar a Flávio Bolsonaro para competir en una segunda vuelta.

En las simulaciones, el actual presidente está técnicamente empatado con Caiado y Cury, y parece estar casi diez puntos por delante de Zema y Renan Santos.

El presidente de Brasil y candidato presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante un acto de campaña. Foto: AFP

Primera ronda

En la encuesta sobre intención de voto para la primera vuelta, Lula subió un punto respecto a la vuelta anterior y ahora cuenta con el 40%. Flávio Bolsonaro, por su parte, se mantiene en el 36%.

En un nivel inferior, el escritor Augusto Cury (Avante) cuenta con un 5% de intención de voto. Ronaldo Caiado (PSD) tiene un 4%, mientras que Renan Santos (Missão) y Romeu Zema (Novo) obtienen un 3% y un 1%, respectivamente. El escenario es de estabilidad, considerando el margen de error.

El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, durante un mitin por el Día de la Independencia en São Paulo. Foto: AFP

Datafolha entrevistó a 2002 votantes entre el martes y el jueves. La encuesta, encargada por TV Globo y el periódico Folha de Sao Paulo, está registrada en el Tribunal Electoral con el protocolo BR-00304/2026. La encuesta tiene un nivel de confianza del 95%.

O Globo/GDA