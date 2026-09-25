Lula gana terreno en Minas y Flávio en Río: qué dicen los últimos sondeos a once días de las elecciones

La contienda presidencial brasileña entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) y el senador Flávio Bolsonaro (PL) se encuentra muy reñida en los tres distritos electorales más grandes del país, según una nueva ronda de encuestas estatales de Quaest publicada ayer.

Si bien Minas Gerais y São Paulo están empatados dentro del margen de error en la primera vuelta, pero con señales positivas para Lula en la segunda, Flávio ha tomado la delantera en Río de Janeiro frente al candidato del PT, con una ventaja de siete puntos porcentuales en la primera vuelta y de ocho en la segunda. A once días de las elecciones, ambos candidatos se concentran en actos de campaña en sus respectivas regiones.

Entre los votantes de São Paulo, el candidato del PL incluso experimentó un repunte en la primera vuelta, pero su principal rival redujo la diferencia en una posible segunda vuelta.

Lula también ganó terreno entre los votantes de Minas Gerais, estado tradicionalmente decisivo en las elecciones presidenciales. En ese estado, ahora aventaja al hijo de Jair Bolsonaro por cuatro puntos porcentuales en la primera vuelta y alcanzaría un empate numérico en la segunda.

La encuesta de Quaest del lunes ya mostraba que Lula se estaba recuperando en el sureste en la contienda directa contra Flávio: el candidato del PT pasó del 31% al 36% en la segunda vuelta, mientras que su rival cayó del 47% al 43%.

La región concentra el mayor electorado del país y ha sido una prioridad en las campañas de ambos candidatos. En 2022, Jair Bolsonaro obtuvo más votos que Lula en ambas vueltas, tanto en Río como en São Paulo. Sin embargo, el candidato del PT ganó en Minas Gerais por un margen estrecho.

El candidato presidencial brasileño de derecha Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal, en un acto de campaña. Foto: AFP

Río y Minas Gerais

Quaest muestra que el apoyo a Lula en Río de Janeiro cayó del 32% al 30% en intención de voto para la primera vuelta, en comparación con la encuesta publicada el 8 de setiembre, una variación dentro del margen de error de tres puntos porcentuales.

Flávio, por su parte, subió del 34% al 37% durante el mismo período. También hubo un movimiento positivo para el simpatizante de Bolsonaro en la simulación de una segunda vuelta de las elecciones presidenciales: Flávio aparece con el 44% (frente al 43%), y Lula con el 36% (frente al 37%).

Lula estuvo en Río de Janeiro el miércoles, donde participó en un evento con artistas como Chico Buarque, Paulinho da Viola y Zeca Pagodinho.

En São Paulo, el candidato del PL subió del 31% al 34% en la primera vuelta, mientras que Lula ganó un punto durante el mismo período y se mantiene en el 31%. Técnicamente, ambos candidatos presidenciales están empatados dentro del margen de error, más o menos dos puntos porcentuales.

El presidente de Brasil y candidato presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante un acto de campaña. Foto: AFP

En la simulación de la segunda vuelta, aunque Flávio lidera con el 42%, Lula subió tres puntos, del 33% al 36%. El estado fue clave para la victoria del candidato del PT en 2022, incluso con un mayor apoyo a Bolsonaro.

El miércoles, Flávio participó en una transmisión en vivo junto a sus aliados Tarcísio de Freitas (Republicanos) -el gobernador que busca la reelección y lidera la contienda con amplia ventaja- y Ricardo Nunes (MDB), alcalde de la capital.

Durante la transmisión, Tarcísio hizo un llamado explícito al voto estratégico a favor del candidato presidencial, y se espera que el gobernador se involucre más en la campaña de Flávio.

En Minas Gerais, estado clave en la contienda presidencial desde la redemocratización, Quaest aportó señales más positivas para la campaña de Lula, que avanzó en las simulaciones de la primera y segunda vuelta.

Un partidario del expresidente brasileño Jair Bolsonaro toma una fotografía durante una manifestación contra el gobierno de Lula da Silva. Foto: AFP

El presidente aparece con un 35% en la etapa inicial, tras obtener un 31% en la encuesta publicada el 8 de setiembre. Flávio, por su parte, subió del 27% al 30% en ese período. En una posible segunda vuelta, ambos candidatos comparten el mismo 40% de intención de voto.

Para el director de Quaest, Felipe Nunes, el empate en Minas Gerais mantiene la elección abierta. “Minas Gerais ofrece la síntesis más importante”, afirmó en un análisis publicado en GloboNews. “Si el estado continúa funcionando como barómetro de Brasil, la situación apunta a unas elecciones abiertas y con un empate técnico”. Luis Felipe Azevedo / OGlobo (GDA)