Danubio vs. Peñarol por la Copa AUF Uruguay: se define el Grupo 1 en Jardines y el Charrúa

El Grupo 1 de la Copa AUF Uruguay se define este jueves con dos partidos en simultáneo: por un lado, Peñarol visita a Danubio en Jardines del Hipódromo —una vez más sin público de ninguno de los dos equipos— y por otro Montevideo City Torque recibe a Atenas de San Carlos en el Estadio Charrúa.

Los dos partidos comienzan a las 15:30 horas y no será televisado por un conflicto por los derechos de televisación. El Carbonero lidera la zona con 4 puntos, lo siguen Danubio y Torque con tres cada uno, y cierran los carolinos con una unidad.