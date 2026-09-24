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Danubio vs. Peñarol por la Copa AUF Uruguay: se define el Grupo 1 en Jardines y el Charrúa

Carboneros y franjeados se enfrentan este miércoles por la última fecha de la fase de grupos, otra vez sin público en las tribunas. En simultáneo juegan Montevideo City Torque y Atenas en el Charrúa.

Santiago Vanoli
Santiago Vanoli
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Germán Pezzella en su debut como nuevo jugador de Peñarol en Jardines del Hipódromo frente a Danubio.
Germán Pezzella en su debut como nuevo jugador de Peñarol en Jardines del Hipódromo frente a Danubio.
Foto: Leonardo Mainé.

El Grupo 1 de la Copa AUF Uruguay se define este jueves con dos partidos en simultáneo: por un lado, Peñarol visita a Danubio en Jardines del Hipódromo —una vez más sin público de ninguno de los dos equipos— y por otro Montevideo City Torque recibe a Atenas de San Carlos en el Estadio Charrúa.

Los dos partidos comienzan a las 15:30 horas y no será televisado por un conflicto por los derechos de televisación. El Carbonero lidera la zona con 4 puntos, lo siguen Danubio y Torque con tres cada uno, y cierran los carolinos con una unidad.

El equipo arbitral para esta tarde

Federico Río es el árbitro principal para el partido de este jueves entre aurinegros y franjeados.

Colaborarán con él en los laterales del campo de juego Matías Rodríguez como primer asistente y Agustín De Armas como segundo asistente. Mientras que el cuarto árbitro será Kevin Fontes.

En la cabina del VAR estará Yimmy Álvarez a la cabeza junto a Santiago Motta como asistente.

Este partido se juega con VAR

Según lo que dispuso la Mesa Ejecutiva de la Copa, el partido entre Danubio y Peñarol es uno de los cuatro que se juegan con VAR.

También se juega con VAR este miércoles los partidos de Liverpool-Colón y Wanderers-Cerrito, además de Defensor Sporting-Plaza Colonia el miércoles 30.

Los partidos que no contarán con la herramienta del VAR son Boston River-Fénix, Cerro-Deportivo Maldonado, Montevideo City Torque-Atenas y Cerro Largo-Rentistas.

Cartel del VAR.
Cartel del VAR.
Foto: Estefanía Leal.

Convocados de Peñarol

Diego Aguirre apuesta a la rotación porque este sábado (18:30) juega por los puntos frente a Boston River en el Centenario (Clausura), entonces este jueves hay muchos juveniles entre los convocados para enfrentar al conjunto danubiano.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Ovación!

Peñarol visita el Estadio María Mincheff de Lazaroff de Danubio para jugar por la tercera y última fecha del Grupo 1 de la Copa AUF Uruguaya, con el objetivo de seguir avanzando en el torneo integrador que reúne clubes de todas las divisiones del fútbol uruguayo.

Estadio Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff
Estadio Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff.
Foto: Archivo El País.

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