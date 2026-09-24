Danubio vs. Peñarol por la Copa AUF Uruguay: se define el Grupo 1 en Jardines y el Charrúa

El Grupo 1 de la Copa AUF Uruguay se define este jueves con dos partidos en simultáneo: por un lado, Peñarol visita a Danubio en Jardines del Hipódromo —una vez más sin público de ninguno de los dos equipos— y por otro Montevideo City Torque recibe a Atenas de San Carlos en el Estadio Charrúa.
Los dos partidos comienzan a las 15:30 horas y no será televisado por un conflicto por los derechos de televisación. El Carbonero lidera la zona con 4 puntos, lo siguen Danubio y Torque con tres cada uno, y cierran los carolinos con una unidad.
El equipo arbitral para esta tarde
Federico Río es el árbitro principal para el partido de este jueves entre aurinegros y franjeados.
Colaborarán con él en los laterales del campo de juego Matías Rodríguez como primer asistente y Agustín De Armas como segundo asistente. Mientras que el cuarto árbitro será Kevin Fontes.
En la cabina del VAR estará Yimmy Álvarez a la cabeza junto a Santiago Motta como asistente.
Este partido se juega con VAR
Según lo que dispuso la Mesa Ejecutiva de la Copa, el partido entre Danubio y Peñarol es uno de los cuatro que se juegan con VAR.
También se juega con VAR este miércoles los partidos de Liverpool-Colón y Wanderers-Cerrito, además de Defensor Sporting-Plaza Colonia el miércoles 30.
Los partidos que no contarán con la herramienta del VAR son Boston River-Fénix, Cerro-Deportivo Maldonado, Montevideo City Torque-Atenas y Cerro Largo-Rentistas.
Convocados de Peñarol
Diego Aguirre apuesta a la rotación porque este sábado (18:30) juega por los puntos frente a Boston River en el Centenario (Clausura), entonces este jueves hay muchos juveniles entre los convocados para enfrentar al conjunto danubiano.
👥 Lista de jugadores convocados para el partido frente a Danubio, por la Fecha 3 de la Copa AUF Uruguay. pic.twitter.com/TxRLY3U4x2— PEÑAROL (@OficialCAP) September 24, 2026
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Ovación!
Peñarol visita el Estadio María Mincheff de Lazaroff de Danubio para jugar por la tercera y última fecha del Grupo 1 de la Copa AUF Uruguaya, con el objetivo de seguir avanzando en el torneo integrador que reúne clubes de todas las divisiones del fútbol uruguayo.