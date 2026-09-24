Lula vs. Flavio Bolsonaro: así están las últimas encuestas de las elecciones de Brasil 2026

El panorama político de Brasil ingresó en una fase de máxima tensión a tan solo días de las elecciones presidenciales, este 4 de octubre. En los últimos sondeos revelan una carrera que se volvió reñida, con el presidente Luiz Inacio Lula da Silva, quien busca su reelección y Flavio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Si bien el mandatario se encuentra por delante, Bolsonaro Jr. se encuentra cada vez más cerca de alcanzarlo.

Datafolha, una de las encuestadoras más reconocidas, realizó un sondeo el pasado 18 de setiembre y remarcó que el mandatario brasilero lidera las preferencias con un 39%, mientras que el candidato liberal alcanzó el 36%.

Durante los comienzos el mes de setiembre, la diferencia entre ambos candidatos era del 5% y a mediados de mes se redujo al 3%.

Qué dicen las encuestas de las elecciones en Brasil

Asimismo, la encuestadora Quaest ofrece sus últimos sondeos y donde se refleja que la brecha entre ambos candidatos es cada vez menor. En un de sus últimos sondeos, fechado el pasado 14 de setiembre, la intención de voto reflejaba a Lula da Silva, con 36% y a Flavio Bolsonaro, con 31%.

En el último sondeo publicado, fechado este lunes 21 de setiembre, la el mandatario obtuvo el 37% mientras que el senador libertario el 33%.

La tendencia se repite en el sentido de que disminuye la diferencia hacia mediados del mes, respecto de la brecha existente a principios de septiembre. Esta consultora política también maneja un margen de error del 2% para sus proyecciones electorales.

El presidente de Brasil y aspirante a la reelección, Luiz Inacio Lula da Silva, y el senador y candidato a la presidencia, Flávio Bolsonaro. Foto: AFP

Por otro lado, la encuestadora Nexus sostiene en su último informe que el panorama electoral para las elecciones presidenciales de 2026 se mantiene competitivo en la primera vuelta, donde el actual presidente registra el 40% de la intención de voto, mientras que Flavio Bolsonaro aparece con el 37%, según el último sondeo, publicado el 21 de setiembre.

Además, la encuestadora sostiene que ambos candidatos aparecen casi empatados en segunda vuelta. En ese caso, el mandatario brasilero registra el 46% de la intención de voto, frente al 45% de senador.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Foto: AFP

La reelección de Lula da Silva vs. el legado de Bolsonaro

Lula fue oficializado como el candidato del Partido de los Trabajadores para disputar un cuarto mandato no consecutivo. Durante el acto, el mandatario hizo hincapié en su programa de gobierno, prometiendo impulsar inversiones estratégicas en el área de defensa y garantizando la protección de los recursos naturales del país.

Por su parte, el senador Flavio Bolsonaro oficializó su candidatura el 25 de julio en un multitudinario evento del Partido Liberal en San Pablo. La convención, que reunió a más de mil simpatizantes, estuvo marcada por una atmósfera de fuerte carga política y contó con la expectativa por la presencia del presidente argentino, Javier Milei, como invitado especial.

El candidato presidencial brasileño de derecha Flavio Bolsonaro del Partido Liberal en un acto de campaña con motociclistas en Minas Gerais. Foto: AFP

La Nación/GDA