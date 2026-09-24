Vuelos "a un nuevo nivel de sofisticación": así es el jet utilizado por Flávio Bolsonaro y Alexandre de Moraes

El Legacy 650 que usó Flávio Bolsonaro para regresar con su familia de Estados Unidos en enero de 2025 —y que, según la Policía Federal (PF), pertenece a Daniel Vorcaro, dueño de Banco Master— se describe como una aeronave capaz de realizar "vuelos de última generación". Como reveló el domingo pasado el columnista de Globo, Lauro Jardim, el jet vinculado a Vorcaro, protagonista del mayor escándalo financiero de la historia de Brasil, también transportó al ministro Alexandre de Moraes del Tribunal Supremo Federal (STF).

En enero de 2025, víspera de la investidura de Donald Trump en Estados Unidos, Flávio, su esposa y las dos hijas del senador abordaron un vuelo en Fort Lauderdale, Florida, con destino a Brasilia. La familia iba acompañada por el abogado Willer Tomaz, amigo íntimo del parlamentario. Entre los accionistas del avión se encontraban Prime You —la empresa operadora del jet, de la cual Vorcaro era socio en ese momento— y el propio Willer Tomaz, quien figura como sospechoso en la investigación de fraude del INSS.

Según el propio anuncio de Prime You, la aeronave mide 26 metros de largo y tiene una envergadura de 21 metros, lo que la convierte en un avión de gran tamaño. Puede alcanzar velocidades de hasta 850 km/h, una altitud de 41 000 pies y un alcance de 6780 km. Con estas características, es posible, por ejemplo, volar de Río de Janeiro a Miami, EE. UU., sin necesidad de escalas.

En su interior, el avión también cuenta con tecnología de bajo nivel de ruido, baños privados en compartimentos separados y el compartimento de equipaje más grande de su categoría. En la descripción de la aeronave, la compañía les dice a los clientes potenciales que lleva "el vuelo a un nuevo nivel de sofisticación".

Este viaje, y al menos otros cuatro en los que participaron Flávio y Tomaz, fueron revelados por O Globo la semana pasada. El miércoles, la revista Piauí mostró que el avión utilizado en este tramo entre Estados Unidos y Brasilia era el mismo que Vorcaro proporcionó a Moraes y a su esposa, la abogada Viviane Barci, cuyo bufete tenía contratos multimillonarios con Master.

El Legacy 650 que usó Flávio Bolsonaro para regresar con su familia de Estados Unidos en enero de 2025. Foto: O Globo/GDA.

Historial de viajes de Bolsonaro

La Policía Federal localizó el historial de viajes de Flávio durante un análisis de las comunicaciones de Willer. Un correo electrónico del 24 de enero de 2025 registra los viajes del abogado y su familia, así como los de Flávio y sus parientes. La identificación de las rutas fue posible después de que los investigadores revisaran el teléfono celular y la bandeja de entrada de correo electrónico de Willer, donde encontraron fotografías, reservas, registros de vuelos e información sobre el alquiler de vehículos.

En declaraciones previas de O Globo sobre los viajes, Flávio afirmó que mantiene una "amistad legítima" con Willer y que "cualquier intento de insinuar irregularidad basándose en esta afinidad personal es mera especulación, sin fundamento alguno". Willer, por su parte, sostuvo que los viajes son de "carácter estrictamente privado" y que surgen de su amistad con Flávio.

El Legacy 650 que usó Flávio Bolsonaro para regresar con su familia de Estados Unidos en enero de 2025. Foto: O Globo/GDA.

El abogado fue objeto de una investigación por parte de la Policía Federal en el marco del escándalo del INSS. Fue blanco de una operación bajo la sospecha de mantener una red de apoyo compuesta por empresas y operadores financieros para blanquear u ocultar fondos que, según los agentes, provenían de desvíos ilegales de pensiones. Willer afirma no estar siendo investigado.

O Globo/GDA